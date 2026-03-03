Desde este lunes: Cuba ajusta circulación de periódicos impresos

El Partido Comunista de Cuba implementó cambios en la circulación de los periódicos nacionales y provinciales como respuesta al recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos y la crisis energética que afecta al país.

La medida, acordada por el Buró Político del Comité Central del Partido y que entró en vigor este lunes, responde directamente a la Orden Ejecutiva anunciada por el gobierno estadounidense el pasado 29 de enero, la cual limita la disponibilidad de insumos energéticos necesarios para la impresión y distribución de la prensa plana en la Isla .

Según la información divulgada por el diario Granma, órgano oficial del Partido, el nuevo esquema establece que los periódicos nacionales Granma y Juventud Rebelde circularán en formato impreso una sola vez a la semana, específicamente los días martes, con una edición reducida de ocho páginas .

El semanario Trabajadores mantendrá su frecuencia semanal, aunque su distribución coincidirá también con la jornada de los martes. Por su parte, las ediciones impresas de los periódicos provinciales de las 16 regiones del país suspenderán temporalmente su producción .

Las autoridades señalaron que esta decisión se alinea con la tendencia global del consumo informativo digital y forma parte del proceso de transformación digital que impulsa el gobierno cubano . En consecuencia, los medios de comunicación reforzarán su estrategia multiplataforma, con actualización permanente de sus sitios web y perfiles en redes sociales, además de estrechar vínculos con la radio y la televisión para ampliar el alcance de sus contenidos .

Con el objetivo de garantizar el derecho a la información de todos los ciudadanos, se ha dispuesto el acceso gratuito a los sitios web de estas publicaciones mediante datos móviles en todo el territorio nacional . El grupo empresarial Correos de Cuba realizará los ajustes necesarios en los contratos vigentes con los suscriptores para implementar esta medida .

La decisión se enmarca en las acciones adoptadas por el gobierno cubano para enfrentar el recrudecimiento de las sanciones económicas impuestas por Washington, que durante más de seis décadas han afectado diversos sectores de la sociedad cubana.