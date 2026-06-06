Incentivan en Morón la incorporación al trabajo

En el marco del proceso de revitalización que busca incentivar la incorporación al empleo, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en el municipio avileño de Morón desarrolla programas de adiestramiento que contribuyen a preparar a los interesados de ambos sexos para acceder a una profesión u oficio.

Los diferentes cursos, de gran aceptación, están relacionados con la cocina, la peluquería, el trabajo no estatal y su relación con el público, así como otros de sumo interés, especialmente para los jóvenes.

Además de impartir distintas especialidades, en la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia se abordan temas como el alcoholismo, la convivencia, la prevención de enfermedades en la comunidad y otras problemáticas, como parte también del trabajo educativo y preventivo de la organización.

Esos programas constituyen un eslabón esencial para potenciar la orientación y atención a las problemáticas que afectan a las mujeres, así como para la formación de valores en las diferentes generaciones que conviven en un mismo hogar.