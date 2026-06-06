Ciego de Ávila: sede nacional del Día Mundial del Donante de Sangre

La provincia de Ciego de Ávila obtuvo la sede de las actividades nacionales por el Día Mundial del Donante de Sangre, fecha que se celebra cada 14 de junio en reconocimiento a quienes, de manera voluntaria y altruista, entregan parte de sí para salvar vidas.

La jornada constituye una oportunidad para agradecer a los donantes habituales y, al mismo tiempo, sensibilizar a la población sobre la importancia de este gesto solidario, imprescindible para garantizar la atención médica en hospitales y centros asistenciales.

El Día Mundial del Donante de Sangre fue instaurado por la Organización Mundial de la Salud como muestra de reconocimiento a todas las personas que donan sangre de forma voluntaria.

Una sola donación puede contribuir a salvar hasta tres vidas, debido a que de una bolsa de sangre total pueden obtenerse varios hemocomponentes, como glóbulos rojos, plasma y plaquetas, utilizados en diferentes tratamientos médicos, urgencias y emergencias.

La doctora Yudelvys Pérez Falcón, directora del Banco Provincial de Sangre y jefa del Programa de Sangre en Ciego de Ávila, informó que, según la dispensarización realizada en el año 2025, la provincia cuenta con un universo de aproximadamente 4 300 donantes.

Explicó que el territorio tiene un plan de 700 donaciones mensuales, para un total de 8 400 donaciones al año. El cumplimiento de esta tarea trajo como resultado la selección de Ciego de Ávila como sede de las actividades centrales con motivo de la jornada del donante.

Además de las donaciones de sangre, el territorio desarrolla el programa de donación de plasma.

Según precisó Pérez Falcón, la provincia cuenta con un grupo de alrededor de 150 donantes especiales vinculados a este programa, los cuales tienen previsto aportar 1 500 litros anuales de plasma a la industria, destinados a la fabricación de medicamentos y otros derivados. Sin embargo, el territorio logró sobrecumplir ese plan con aproximadamente 1 700 litros.

La obtención de plasma resulta fundamental para la producción de medicamentos como la albúmina humana y las inmunoglobulinas, tanto normales como específicas.

Estas últimas se emplean, entre otros usos, en la elaboración de productos relacionados con la atención al tétano y la Anti-D, utilizada para prevenir conflictos materno-fetales en gestantes con grupo sanguíneo negativo.

La directora resaltó que la sangre no tiene sustituto y que continúa siendo uno de los recursos más demandados dentro del sistema de salud. «A la persona que le hace falta sangre, plaquetas o plasma, eso es lo que hay que administrarle», señaló al referirse a la importancia de contar con reservas seguras y suficientes.

También destacó el valor del donante habitual, al considerarlo una persona preparada, segura y con mayor estabilidad en los controles biológicos requeridos.

En ese sentido, insistió en la necesidad de fortalecer las donaciones voluntarias, pues su disminución provoca que muchas familias tengan que buscar donantes por reposición ante situaciones médicas específicas.

«Quisiéramos que las donaciones voluntarias estuvieran al máximo, para que nadie tuviera que salir corriendo a buscar sangre para un familiar», expresó Pérez Falcón, quien llamó a incrementar el trabajo comunitario y la captación de nuevos donantes, especialmente aquellos con grupos sanguíneos menos frecuentes.

Como parte de la jornada, los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) desarrollarán un amplio programa de actividades en la provincia.

Lilianis Rosales Fernández, organizadora provincial de los CDR y responsable del programa de donaciones voluntarias de sangre por esa organización, informó que las acciones comenzarán en el Consejo Popular Riva Fraga, en la circunscripción 47, con la apertura oficial de la jornada y el reconocimiento a donantes destacados.

Entre las actividades previstas figuran donaciones voluntarias masivas, intercambios con donantes, encuentros con autoridades del Banco de Sangre y Salud Pública, así como reconocimientos a personas y destacamentos destacados en esta noble tarea.

Rosales Fernández precisó que el día 9 se realizará una donación voluntaria en el municipio avileño de Majagua; el día 11 tendrán lugar actividades en Morón; el día 12 se efectuarán acciones en el Banco Provincial de Sangre, en la cabecera provincial; y el día 13 se desarrollarán iniciativas en Chambas. Además, se promoverán acciones comunitarias para resaltar la importancia de donar sangre.

La organizadora provincial de los CDR convoca a todas las personas aptas para donar a sumarse a este programa humanitario, con especial énfasis en los jóvenes, pues muchos donantes históricos ya tienen una edad avanzada y resulta necesario garantizar el relevo generacional.

Cuba integra el grupo de países de las Américas que mantienen el ciento por ciento de sus donaciones de sangre de forma voluntaria, resultado que demuestra la sensibilidad y el compromiso social de quienes participan en este programa.

En Ciego de Ávila, la jornada por el Día Mundial del Donante de Sangre será también un espacio para reconocer historias de solidaridad, promover una mayor conciencia ciudadana y fortalecer un programa que resulta vital para salvar vidas.

Tomado de Radio Surco