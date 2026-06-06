El imperio estadounidense existe en un estado constante de guerra. La guerra es el pegamento que mantiene unido al imperio. Si las guerras se detienen, el imperio se detiene.

Nadie cree sinceramente que Cuba se haya convertido, por pura coincidencia, en una amenaza urgente para la seguridad nacional estadounidense justo en el momento en que Estados Unidos comenzó a apresurarse por consolidar su control geoestratégico en Oriente Medio y el hemisferio occidental.

En realidad, nadie piensa que una pequeña y empobrecida nación insular se esté preparando para lanzar una guerra de agresión contra Estados Unidos.

Esto es un espectáculo montado por belicistas y lameculos. Insulta nuestra inteligencia y nos roba nuestra dignidad.

Si las cosas se calman con Irán, es casi seguro que ahora intentarán dar el golpe de gracia contra Cuba. El imperio estadounidense nunca hace la paz, solo desplaza la mira de su maquinaria bélica de una nación a otra.

Lo vemos una y otra vez.

¡Hurra! Las tropas se retiran de Afganistán… oh, ahora están librando una guerra por poder en Ucrania.

Excelente, están reduciendo la tensión con Yemen… vaya, ahora están secuestrando al presidente de Venezuela.

Oh, oye, parece que la matanza masiva en Gaza se ha ralentizado… oh, ahora van a la guerra con Irán.

Mira, están retirando miles de tropas de Alemania… oh, es para poder trasladarlas a Polonia.

Oye, estas negociaciones con Irán por fin están llegando a alguna parte… ay, no, ahora están invadiendo Cuba.

Una y otra y otra y otra vez. Tan pronto como la matanza humana se frena en un lugar, se reanuda en otro.

El imperio estadounidense existe en un estado constante de guerra. La guerra es el pegamento que mantiene unido al imperio. Si las guerras se detienen, el imperio se detiene.

Por eso a los habitantes del imperio nunca se les permite votar por el fin de las guerras. Puedes votar a candidatos que pongan fin al aborto, a los derechos de las personas trans o a las regulaciones corporativas, pero no puedes votar a un candidato que realmente ponga fin a las guerras. La paz nunca figura en las papeletas, porque la guerra es demasiado crucial para el funcionamiento del imperio.

Por eso es tan importante que todos nos opongamos a la maquinaria bélica. Si conseguimos acabar con las guerras, podremos acabar con el imperio. Solo entonces tendremos la oportunidad de construir un mundo saludable.

Tomado de Cubadebate