Inicia en Morón la Jornada de la Cultura Cubana

Con el desfile de la bandera cubana por la calle Martí, principal arteria de la Ciudad del Gallo, quedó inaugurada la Jornada de la Cultura Cubana en Morón.

La comitiva, integrada por trabajadores de las distintas instituciones culturales, estudiantes y pueblo en general, siguió los pasos de los estudiantes de Segunda Enseñanza, quienes, en el año del centenario de haberse izado por primera vez este símbolo nacional en el pueblo de Cárdenas, la colocaron en una urna en el Centro de Veteranos.

Esa misma bandera llegó unos años después a la Oficina del Historiador de la Ciudad. Hoy, con el mismo orgullo, el pueblo moronense la acompañó hasta el Museo Caonabo, recinto que podría ser su morada definitiva.

Para el investigador Larry Morales, presidente de la Fundación Nicolás Guillén en el territorio, la enseña adquiere un valor excepcional en ese espacio.

“Esta bandera inmensa que ahora viene a habitar para siempre una de las paredes del museo, junto a los sagrados objetos que en él se atesoran, sintetiza la historia de todas las banderas que han ondeado por estas comarcas, lo mismo desde la montura de un caballo que desde la torreta de un tanque de guerra”, expresó.

Con este desfile, Morón dio inicio a la Jornada de la Cultura Cubana, una celebración que en la Ciudad del Gallo tuvo como eje la memoria, la identidad y la continuidad del símbolo patrio. La bandera, testimonio de distintas etapas y gestas, queda ahora al resguardo del Museo Caonabo, a la espera de convertirse en pieza permanente de su patrimonio.