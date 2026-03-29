Televisión Avileña

Juntos Desde Nuestra Esencia

Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Jicotea, pueblo apacible en la paz, pero guerrero a la hora precisa

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Mar 28, 2026

El compromiso de continuar preparándonos y seguir fortaleciendo nuestra capacidad combativa al precio que sea necesario retumbó alto y claro este 27 de marzo en la Zona de Defensa 29 08 03.

Fue una mañana en la que el desborde del pueblo en las arterias principales de Jicotea constituyó la nota distintiva en este asentamiento del municipio de Ciego de Ávila.

Pudo apreciarlo el General de División Raúl Villar Kessel, jefe del Ejército Central, y las autoridades de los consejos de defensa municipal y provincial, este último encabezado por su presidente Julio Heriberto Gómez Casanova.

La preparación combativa que evidenciaron los diferentes grupos y subgrupos de trabajo demostró, lo que después ratificara Misleydi Abad Modey, presidenta del Consejo de Defensa Municipal: “Frente a la prepotencia imperial nos defendemos con nuestra principal arma estratégica: la unidad que siempre nos ha caracterizado, bajo la concepción de la guerra de todo el pueblo”.

Al filo de las 11:00 am alguien comentó lo que en lugar casi es verdad de Perogrullo: Jicotea es un pueblo apacible en la paz, pero será guerrero a la hora precisa.

Tomado de Invasor

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Entrada relacionada

Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Apoyan protección del Gran Humedal del Norte

Mar 28, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Festival Piña Colada 2026 apuesta por la cultura en tiempos desafiantes

Mar 28, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Impulsan acciones de trabajo en el sector educacional

Mar 28, 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ESPECIALES

Ciego de Ávila Destacada Medio Ambiente

Apoyan protección del Gran Humedal del Norte

28 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Cultura Destacada

Festival Piña Colada 2026 apuesta por la cultura en tiempos desafiantes

28 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Sociedad

Impulsan acciones de trabajo en el sector educacional

28 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila
Ciego de Ávila Destacada Sociedad

Jicotea, pueblo apacible en la paz, pero guerrero a la hora precisa

28 de marzo de 2026 Telecentro Provincial Ciego de Ávila