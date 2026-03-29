Jicotea, pueblo apacible en la paz, pero guerrero a la hora precisa

El compromiso de continuar preparándonos y seguir fortaleciendo nuestra capacidad combativa al precio que sea necesario retumbó alto y claro este 27 de marzo en la Zona de Defensa 29 08 03.

Fue una mañana en la que el desborde del pueblo en las arterias principales de Jicotea constituyó la nota distintiva en este asentamiento del municipio de Ciego de Ávila.

Pudo apreciarlo el General de División Raúl Villar Kessel, jefe del Ejército Central, y las autoridades de los consejos de defensa municipal y provincial, este último encabezado por su presidente Julio Heriberto Gómez Casanova.

La preparación combativa que evidenciaron los diferentes grupos y subgrupos de trabajo demostró, lo que después ratificara Misleydi Abad Modey, presidenta del Consejo de Defensa Municipal: “Frente a la prepotencia imperial nos defendemos con nuestra principal arma estratégica: la unidad que siempre nos ha caracterizado, bajo la concepción de la guerra de todo el pueblo”.

Al filo de las 11:00 am alguien comentó lo que en lugar casi es verdad de Perogrullo: Jicotea es un pueblo apacible en la paz, pero será guerrero a la hora precisa.

Tomado de Invasor