Impulsan acciones de trabajo en el sector educacional

Acompañar a las instituciones educativas en la labor preventiva, política e ideológica, con un tratamiento diferenciado a los estudiantes de familias vulnerables y en desventaja social, constituye una prioridad de las acciones de trabajo de la Dirección General de Educación en el municipio avileño de Morón.

Así lo reconoció Ana María Pardo, subdirectora general del sector educativo municipal, al orientar a especialistas y directivos de los centros el acompañamiento permanente al claustro, los trabajadores, los estudiantes y sus familias, en un entorno complejo marcado por tensiones económicas e internacionales.

Las visitas incluyen la revisión del uso correcto del uniforme escolar, el análisis de la actualidad local y foránea, y el tratamiento de temas de formación en valores, así como otros aspectos contemplados en el plan de medidas para esta etapa.

Tomado de Radio Morón