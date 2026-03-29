Jóvenes avileños realizan trabajos voluntarios previos al 4 de abril

La celebración del aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y la Organización de Pioneros José Martí (OPJM), en el organopónico La Rueda del municipio de Ciego de Ávila, se convirtió en una jornada significativa para resaltar la participación activa de los jóvenes en las tareas productivas del país.

La actividad no solo fue un espacio de trabajo, sino también una oportunidad para demostrar el compromiso de la juventud avileña con la producción de alimentos, un tema crucial para el desarrollo sostenible de la región y del país.

Allí los jóvenes participaron con entusiasmo y dedicación, conscientes de que su esfuerzo contribuye a la seguridad alimentaria y al bienestar de sus comunidades.

Durante el evento, se reconoció el apoyo brindado por varias empresas del municipio a la labor de la organización juvenil, lo que destacó la importancia de la colaboración entre diferentes sectores para alcanzar los objetivos productivos.

Este reconocimiento subraya el papel fundamental que desempeñan las instituciones en el fomento de iniciativas que involucran a la juventud en actividades productivas.

Además, se llevó a cabo la entrega de carnés que acreditan a un grupo de jóvenes como miembros de la UJC, fortaleciendo así su sentido de pertenencia y responsabilidad dentro de la organización. Este acto simboliza no solo un compromiso personal, sino también una promesa colectiva de trabajar por el desarrollo de su comunidad y su país.

La participación activa de los jóvenes en estas tareas productivas es un claro ejemplo del potencial que tiene la nueva generación para asumir retos y contribuir al progreso.

A través de su trabajo en el campo, los jóvenes avileños demuestran que están dispuestos a ser parte de la solución a los desafíos que enfrenta la agricultura cubana, y que su energía y creatividad son fundamentales para construir un futuro más próspero.

Sin duda, esta celebración del aniversario de la UJC y la OPJM fue un testimonio del compromiso y la capacidad de acción de la juventud cubana en pos del bienestar común.