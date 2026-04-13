La universidad en el municipio es un pilar en Florencia

Dos meses después del anuncio de medidas aprobadas a nivel de país para enfrentar la aguda crisis energética actual, la Educación Superior en el municipio de Florencia continúa desarrollándose, en gran parte, mediante vía virtual.

Según informó Fidel Rosendo Molina Sanso, director de la Filial Universitaria Municipal (FUM), los estudiantes, a pesar de la no presencialidad, han mantenido la vitalidad de la formación docente, además de participar en actividades extracurriculares, todo con el acompañamiento de profesionales del territorio.

Añadió que la etapa más exigente vendrá a partir de mayo, cuando comiencen los exámenes del segundo semestre, así como las predefensas y discusiones de tesis en los casos correspondientes.

En esa última situación se encuentra Alejandra Cárdenas Crespo, estudiante de Licenciatura en Educación Pedagogía Psicología, cuyo ejercicio de culminación de estudios es una investigación que aborda el uso de la red social WhatsApp en el proceso educativo de estudiantes preuniversitarios y propone su uso correcto en circunstancias como la actual.

“Esta investigación surgió a partir de la pandemia de la covid-19. En ese entonces el sistema educacional cubano tuvo que reconstruir sus dinámicas tradicionales y recurrir a las plataformas digitales para mantener la enseñanza y aprendizaje activos. Ahora, con la situación energética que tenemos, podemos mantener el contacto gracias a las redes sociales”, expresó.

La FUM de Florencia, por su parte, se sumó a una reciente apertura de cursos de habilitación de profesores de Educación Física, a partir de la demanda de esos profesionales.

Molina Sanso explicó que el mismo consiste en “un curso emergente de entre siete u ocho meses. En el último entran a hacer prácticas y días después son habilitados. Luego tienen la obligación de ingresar a la licenciatura al otro año”.

Aclaró que en el municipio solo se desarrollará la primera de esas dos etapas. La posterior continuidad de estudios deberá ser en otra institución educativa, pues en Florencia solo se estudia la Licenciatura en Educación Primaria.

En consonancia con las complejidades actuales, sin embargo, varios estudiantes florencianos de Licenciatura en Educación Preescolar, cuya matrícula pertenece al Centro Universitario Municipal de Chambas, reciben la docencia en la FUM de su territorio, como una forma de apoyo de esta última, guiada por su similar chambera.

Yurisbel Gallardo Ballat, rector de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, relató en su perfil de Facebook: “Ver cómo, desde cada municipio, con recursos diferentes, pero con un mismo propósito, lograron una organización impecable y una unidad ejemplar, me confirma que estamos construyendo una universidad verdaderamente descentralizada, fuerte y comprometida con su territorio”.

Tomado de Invasor