A pocos días del aniversario 65 de la victoria de Playa Girón, el Consejo de Defensa de la Zona de Corea, en el municipio avileño de Primero de Enero, fue escenario del Día Territorial de la Defensa.

La jornada demostró la disposición del pueblo cubano para enfrentar cualquier agresión, preservar la paz y la soberanía nacional, y defender las conquistas de la Revolución.

La cita, desarrollada en el Consejo de Defensa 29_04_05 de esa localidad, constituyó una expresión práctica del compromiso popular con la defensa de la Patria, en un contexto donde Cuba permanece bajo el recrudecido asedio del gobierno de Estados Unidos y el bloqueo económico, comercial y financiero, junto a campañas mediáticas y acciones desestabilizadoras, intentan quebrar la tranquilidad ciudadana y la moral del pueblo.

Durante el ejercicio, se puso de manifiesto la capacidad defensiva de la población, preparada para enfrentar cualquier amenaza —interna o externa— que ponga en riesgo la independencia, la soberanía y la paz de la nación.

Quedó clara, además, la determinación del pueblo cubano de continuar por el rumbo socialista, sin rendirse ante presiones ni amenazas. Esa historia de resistencia, heroísmo y firmeza sigue viva en cada comunidad, centro de trabajo y centro de estudio del país.

Daimy Zamora Arteaga, presidenta del Consejo de Defensa del municipio violeteño, denunció que las medidas coercitivas unilaterales persiguen afectar la economía, paralizar servicios esenciales, dañar sectores sensibles como la salud y la educación, y generar desesperación en la población.

También rechazó la guerra comunicacional y mediática que intenta manipular la realidad cubana, dividir al pueblo y debilitar su espíritu de resistencia.

Frente a estas agresiones —subrayó Zamora Arteaga—, “la principal arma estratégica de la nación continúa siendo la unidad. Bajo la concepción de la guerra de todo el pueblo, tenemos el deber sagrado de defender la Patria, sus derechos, su independencia y las conquistas sociales alcanzadas por la Revolución”.

En el Consejo de Defensa de la Zona de Corea se ratificó la disposición de seguir fortaleciendo la preparación defensiva, así como el compromiso con la salud pública gratuita, la educación universal, el deporte, la cultura y la justicia social: valores esenciales del proyecto revolucionario cubano.

La jornada concluyó con una reafirmación patriótica: Cuba no se rinde, no renuncia a su soberanía y seguirá defendiendo, con dignidad y entereza, el derecho de su pueblo a vivir en una nación libre, independiente y socialista.

Tomado de Invasor