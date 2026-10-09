Los Tigres y sus posibilidades en la 65 SNB

En las últimas series ha sucedido igual: los aficionados avileños y también los dados “especialistas” observan la nómina de los Tigres y allá va el pronóstico sin pensarlo: “este equipo debe discutir el último puesto de la tabla de posiciones”.

Sucede que en la mayoría de las ocasiones, esos augurios tienen como fundamento esencial la comparación con aquel conjunto que obtuvo tres coronas en la anterior década. Craso error. Son otros tiempos y otro campeonato pues, sencillamente, los rivales tampoco son los mismos.

No es un secreto que el nivel del béisbol cubano desciende cada vez más, como consecuencia, no solo de la salida de talentos hacia otros lares, sino a la realidad de que apenas se juega pelota en la mayoría de los municipios del país.

Es por eso que, con la excepción de dos o tres equipos de los que intervienen en la lid, la calidad, con respecto a Ciego de Ávila no es muy superior ni mucho menos y por tanto, los pronosticadores están en “banca rota”.

Los Tigres están en el grupo C de la zona oriental y es casi unánime el criterio de que, solo una actuación “fuera de serie”, los llevaría a la pos temporada, pero… ¿ será que Las Tunas, Camagüey y Sancti Spiritus están muy encima de los tres veces campeones nacionales ?

No digo que esos tres conjuntos no sean superiores al nuestro, pero si puedo afirmar que la diferencia con ellos no es abismal y que no sería “una super sorpresa” que los de Franklin López accedan a los play off.

¿Quiere decir esto que doy como favorito a Ciego de Ávila por encima de sus tres rivales directo? Desde luego que no me atrevería, porque en la comparación hombre por hombre, dada la trayectoria de los últimos años, los de la piña llevan las de perder.

No obstante, insisto en que no es tan clara la diferencia en el nivel con esos contendientes. Esperemos que el tiempo certifique o no mi predicción.

Tomado de Invasor