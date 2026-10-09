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Reabre el Jupuro como primer Mercado de barrio de Ciego de Ávila

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Oct 8, 2026
  • La unidad habilita pagos por Transfermóvil y Enzona y aplica precios inferiores según la Resolución 16 de 2026

El establecimiento conocido como Jupuro, ubicado en la esquina de Carretera Central y Honorato del Castillo, reabrió sus puertas como el primer mercado de barrio de la provincia, en el marco del eje 19 de las 176 medidas aprobadas por el Gobierno cubano en materia de comercio, gastronomía y servicios.

La unidad, durante años punto de referencia para los avileños, tiene como objetivo acercar a la comunidad productos de primera necesidad con precios inferiores a los que se manejan actualmente en el mercado, de acuerdo con la Resolución 16 de 2026 del Ministerio de Comercio Interior.

Entre sus principales novedades figura la compra mediante comercio electrónico. Las plataformas Transfermóvil y Enzona estarán habilitadas para el pago en línea, lo que busca agilizar las compras, reducir el tiempo de permanencia en el establecimiento y ordenar el flujo de clientes.

La Resolución 16 de 2026 establece que los mercados de barrio priorizan una nomenclatura de productos alimenticios y de aseo cuya comercialización recibe un incentivo fiscal del 5 %. Ese beneficio incide en la ficha de costo y se traduce en un precio más bajo para el consumidor.

Para los próximos días se prevé la incorporación de nuevas ofertas de artículos de primera necesidad con precios también inferiores, lo que ampliará las opciones disponibles para la población del entorno.

Con esta apertura, Ciego de Ávila se suma a los territorios que ya materializan una de las transformaciones más esperadas en el comercio minorista.

 

Por Telecentro Provincial Ciego de Ávila

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