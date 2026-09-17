Nuevas transformaciones abren oportunidades en Florencia

A partir de las 176 transformaciones aprobadas en el país para hacer frente a la crítica situación económica y energética que nos azota, el municipio de Florencia trabaja para mejorar su realidad con las nuevas oportunidades existentes.

Poco más de dos meses después de certificado el paquete de medidas, organizadas en 23 ejes fundamentales, en el mencionado territorio ya se han dado los primeros pasos relacionados con la guía, fundamentalmente, debido al impulso de ideas y proyectos que existían desde antes y que hoy cobran mayor protagonismo.

Así lo confirmaron Yarisney Pérez Rojas, primera secretaria del Comité Municipal del Partido en la demarcación y Yarelys Pita Luis, presidenta de la Asamblea Municipal del Poder Popular, quienes reconocieron las facultades que otorga el documento.

En línea con una de las mayores potencialidades del municipio; el cultivo del tabaco, los productores de ese sector son el pilar del ansiado crecimiento agrícola, debido a los equipos e insumos de calidad que poseen y que emplean, en los años de rotación de la planta, para la siembra de cultivos varios, explicó Pérez Rojas.

También mencionó el rol de los tabacaleros en la cría de aves y, en menor medida, de cerdos. “Tenemos tres productores de huevos en Florencia. Se están vendiendo aquí a diferentes precios, pero siempre más barato que el que se trae de otro lugar”.

Además de los que ya apuestan por la avicultura, otros preparan todas las condiciones para construir polleras y unirse a la iniciativa. “Si todos los productores de tabaco tienen también una pequeña pollera con huevos, nosotros en Florencia nos autoabastecemos”, añadió.

La primera secretaria mencionó, también, que el pienso para consumo animal al que tienen acceso los productores de tabaco, les permite esta crianza, además de la porcina, y no pasó por alto que varios de ellos practican también la acuicultura, aprovechando pequeños embalses enclavados en sus fincas.

Que este tipo de formas productivas sean las encargadas de liderar el programa agrícola obedece a todos los recursos de los que disponen, gracias al grupo empresarial TabaCuba. Esto les permite asumir, también, el encargo de acercar sus producciones a los consumidores.

“Vinculados a esos productores de tabaco y a la Cooperativa de Créditos y Servicios Emerio Sánchez asociamos los mercados agropecuarios. Era un estado de opinión recurrente en el municipio que las placitas estaban vacías. La mayoría de los campesinos de Florencia viven lejos y no teníamos cómo traer esa mercancía. Ahora la trae el productor, directamente”.

El próximo paso a dar por los tabacaleros, según Pérez Rojas, es unirse al programa turístico que prepara el municipio, al que ya se vinculó uno de ellos, y que tendrá como principal atractivo las características naturales del territorio florenciano, como se identificó en la Estrategia de Desarrollo Municipal (EDM) aprobada recientemente.

Al respecto, Yarelys Pita Luis comentó que es mucha la importancia de esa guía. “Hay que poner en una mesa las 176 transformaciones y al lado la EDM, que, además, es única. Es un instrumento que se utiliza como herramienta para el desarrollo del municipio, que está diseñada hasta el 2030 y que vamos actualizando”.

El primer punto de la EDM es la producción de alimentos y en ese sentido es vital el apoyo de las distintas formas productivas estatales y no estatales a centros priorizados. “Están produciendo para el Círculo Infantil, la Casa de Abuelos, el Hogar se Ancianos y comedores del Sistema de Atención a la Familia”.

Agregó que el compromiso trasciende el aspecto alimenticio e incluye la ayuda con productos de aseo e higiene.

Ambas autoridades, eso sí, reconocieron que el punto más crítico en la realidad actual de cada florenciano es la transportación, donde servicios tan importantes como el de turnos médicos, ha sido muy afectado y que, necesariamente, tiene que cambiar ese panorama.

Aún así, y con todavía mucho por hacer en Florencia, las 176 transformaciones no hacen más que abrir nuevas vías para solucionar problemas que aquejan a la población. En cómo se aprovechen estará la clave.

Tomado de Invasor