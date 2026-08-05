Los ingeniosos del hormigón

El colectivo mantiene con osadía la producción de bloques frente a la odisea de los recursos energéticos

Tal como se les dice en el ambiente popular a los aventajados, están escapados en la gestión de la innovación los trabajadores de la unidad empresarial de base (UEB) Hormigón y Terrazo –más conocida por la bloquera española–, en el municipio de Morón, al norte de la provincia de Ciego de Ávila.

Donde ellos ponen sus manos y la inteligencia colocan la solución a cuanto problema se le atraviese en el camino. Ahora el entrometido es el apagón. Aunque, cuando a deshora se corre la voz en el barrio: “Pusieron la corriente”, activan la alarma del combate económico y ocupan sus puestos de trabajo esos productores de materiales de construcción.

“Arrancamos la fábrica es cuestión de minutos para aprovechar el servicio eléctrico de la red nacional”, comentó Pedro Martín Alfaro, jefe de planta, quien precisó: “Pronto concluiremos el pedido del cliente en relación con los bloques de hormigón de 15 centímetros y comenzaremos con los de 10, en estas líneas también hacemos adocretos y otros renglones”.

Tablero por medio

El colectivo da jaque mate a las adversidades. “Trabajamos con menos tableros de prensado de los bloques de hormigón de 10x20x50,15x20x50 y 20x20x50 centímetros porque se deterioran con el tiempo de explotación”, explicó el mecánico Jorge Torres.

“Si no fuera por la recuperación aquí de un nivel de ese recurso de importación –subrayó–, hiciéramos 2 mil bloques menos de 10 centímetros, por citar un ejemplo.

“Cómo lo logramos, alisamos planchas de zinc, las cortamos con una cizalla creada por nosotros, las adaptamos al tablero en las partes dañadas y está dando resultados la solución, recuperamos 200 tableros, llevan en explotación casi dos años y no se afecta la calidad del producto terminado”.

De acuerdo con la baja disponibilidad de energía del Sistema Energético Nacional y la escasez de combustibles, problemas que más los golpean, promedian entre mil 900 y 2 mil bloques por hora.

Frank Reinaldo Francia Duarte, jefe de producción de la UEB, informó que elaboran también el mortero especial, utilizado para repello, fino y otros trabajos de albañilería.

En tanto, Arley Carvajal González, jefe de mantenimiento industrial, destacó que “en las plantas donde fabricamos los elementos de pared se quedaba material en el cajón de la mezcla cuando se interrumpía el servicio de energía eléctrica, le colocamos dos gatos hidráulicos en los laterales del molde, lo levantamos y le limpiamos ese residuo.

Los innovadores aportan más del 90 por ciento de las soluciones en la UEB, según Arley

“En ocasiones eso no era suficiente porque el agitador quedaba encima del molde y no podíamos levantarlo, entonces zafamos la manguera del pistón que empuja el cajón de la mezcla, le adaptamos un cable con una argolla que halamos con un montacargas, y se acabó el dilema.

Todas esas iniciativas tienen nombre y apellidos: Edilberto Benítez, Jorge Torres, Alexander Noa, Alex Cordero, Alexander Rodríguez y otros aniristas, encabezados por el tornero Rafael Sosa Gómez, ganador del Premio Nacional a la Innovación de Mayor Impacto Económico y Social 2022.

Este dinamismo renovador propicia la preparación de otro aporte en la UEB para el Fórum por la Innovación en el sector de la construcción y el Premio de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, también de la autoría del tornero Sosa Gómez: El remoledor de polvo de la planta de terrazo que se diseñó para producir cinco toneladas diarias, fue perfeccionado y en la actualidad produce 30 toneladas de carbonato de calcio.

El remoledor de polvo supera seis veces la producción inicial de carbonato de calcio desde que se innovó, afirmó Francia Duarte

Que la industria de materiales de construcción en Ciego de Ávila consolidara en 2025, y continúa potenciando en el presente año, un sistema de gestión de la ciencia y la innovación, con vistas a garantizar la diversificación y la mejora continua de los procesos productivos, cuenta con el protagonismo de los ingeniosos del hormigón.

Tomado de Trabajadores