Ciego de Ávila Ciencia y Técnica Destacada

Premian resultados científicos en Ciego de Ávila (+Fotos)

Ene 19, 2026

En un emotivo acto celebrado en el teatro de la sede del Comité Provincial del Partido, se reconoció la valiosa labor de los hombres y mujeres que dedican su esfuerzo a la ciencia en la provincia.

La ocasión fue propicia para destacar los resultados más sobresalientes alcanzados en 2025, así como para entregar premios a la innovación tecnológica, cuyos aportes han mejorado los indicadores productivos en la gestión empresarial.

Entre los galardonados se destacaron la división territorial de ETECSA y la UEB Bebidas y Refrescos La Palma de Ciego de Ávila, entidades que han demostrado un compromiso ejemplar con el desarrollo tecnológico.

Además, se reconoció la labor de jóvenes y estudiantes, cuya dedicación y creatividad contribuyen al avance científico de la comunidad.

Un momento especial fue la entrega del premio a la excelencia por la calidad empresarial AVILMEG 2024, otorgado a la Surcual Caracol Ciego de Ávila, en reconocimiento a su compromiso con la calidad y la innovación en sus procesos.

El evento no solo celebró los logros alcanzados, sino que también sirvió de inspiración para continuar trabajando por un futuro donde la ciencia y la tecnología sean pilares fundamentales del desarrollo provincial.

 

Por Luis Falcon Saavedra

