Prioridad de prioridades: eso es la generación eléctrica (II) (+ Video)

Ideas esclarecedoras fueron expuestas por el Presidente Díaz-Canel en el podcast: primero, se seguirá adelante con la estrategia de inversión en paneles fotovoltaicos. Ahora la generación fotovoltaica está aportando 1 437 megawatts hora (MWh).

«En julio, detalló el dignatario, vamos a tener más de 500 mw instalados en parques fotovoltaicos, que si los calculamos, por ejemplo, a cinco horas, son más de 2 500 MWh que van a estar generando esos parques. Por lo tanto, esa estrategia sí ha sido correcta».

«¿Por qué no se ha visto el impacto? Porque en vez de adicionarse a la generación, lo que ha estado es cubriendo lo que faltó de generación; porque no pudimos emplear la generación distribuida, por falta de combustible».

El Jefe de Estado afirmó que «tampoco ha fallado la estrategia de recuperación de generación distribuida», y en tal sentido recordó que ahora hay disponibles más de 1 000 mw en generación distribuida, en lo que va de año: «¿Por qué no se ve ese impacto? Porque esos 1 000 mw no los hemos podido utilizar por falta de combustible».

Tampoco ha fallado –resaltó el Jefe de Estado– «la estrategia de las reparaciones y mantenimientos en las que han estado involucradas nuestras plantas termoeléctricas. Fíjense que, en estos momentos, tenemos dos plantas menos fuera de servicio, con la posibilidad de que en los meses de verano van a entrar también la 2 y la 3 de Santa Cruz, la 4 de Cienfuegos, y la 5 de Renté. Nos quedaría fuera la Felton 2. Por tanto, esta estrategia también ha ido dando un resultado.

«¿Dónde tenemos que trabajar?», preguntaba el dignatario, en «orientarnos, primero, a bajar los altos niveles de demanda que existen tanto en el día como en la noche. Y yo insisto: entiendo todos los problemas de temperatura, los problemas con la sequía también, pero los 3 000 mw de demanda en el pico del mediodía no eran usuales en este país.

«En lo otro que tenemos que trabajar es el cómo logramos el suministro de combustible que nos permita incorporar lo que tenemos en la generación distribuida.

«Quiero decir que este enfoque y esta explicación que damos no es una explicación conformista, ni es una explicación para eludir responsabilidades. Solo estamos explicando para que se conozca en realidad por qué estamos en esta situación, y por qué no se ve el impacto, todavía, de la estrategia, pero con la convicción de que sí vamos a superar este momento».

LO PERFECTIBLE

El Primer Secretario del Comité Central del Partido dio lectura a criterios que existen, de modo general, con la planificación y distribución de los apagones.

Algunas de las opiniones plantean: se sabe el problema energético que atraviesa el país, pero no se justifica que los apagones no tengan programación; hace falta que comuniquen el horario en que tocan los apagones para planificarnos; por qué seguimos apagados los circuitos que deberíamos tener corriente según la planificación.

A propósito de esas insatisfacciones, Alfredo López explicó que «el apagón es producto de una diferencia entre lo que se está generando en ese momento y lo que se está consumiendo. Lo que se está generando tiene un nivel de incertidumbre». No obstante, aseveró que siempre puede perfeccionarse la planificación. «Los directores nuestros a veces no duermen (…) y están allí, fajados en el despacho, tratando de planificar», argumentó el directivo.

López Valdés añadió que «lo que quisiéramos es que no haya apagón, eso no va a ser posible, pero sí que el apagón sea manejable, y entonces puede perfeccionarse mucho la planificación.

«Ahí hay un principio Presidente –intervino el ministro de Energía y Minas Vicente de la O Levy–: todo es perfectible. Cuando hay un reclamo de una provincia, inmediatamente el Despacho va, va la dirección de la Unión Eléctrica, van los compañeros de la dirección de Electricidad del Ministerio a verlo allí, y la experiencia que hemos sacado es que siempre hemos aprendido escuchando a los que están ahí.

Detalló que «se ha ido a Granma, Cienfuegos, Matanzas, Pinar de Río, Holguín. Es decir, se va a discutir cuál es el problema, y aprendemos todos. El tema es muy complejo. Cada provincia tiene una característica diferente de la otra. Ninguna provincia es igual a la otra. Hay muchas variables que, al final, cuando los apagones son tan grandes, no son manejables».

Sobre las perspectivas para superar la situación actual, y partiendo de opiniones de la población, De la O Levy expresó:

«Si seguimos incorporando los parques solares fotovoltaicos; si incorporamos ahora, en el mes de junio, la unidad de Renté que está prevista; si en el mes de julio incorporamos otra cantidad de parques solares fotovoltaicos e incorporamos otra unidad de termoeléctrica que está afuera; si en el mes de agosto seguimos incorporando parques solares fotovoltaicos, e incorporamos otra unidad termoeléctrica, (…) la situación estará mejorando».

«No podemos asegurar que vamos a llegar al cero apagón. Esto es una estrategia –como dijimos en la Asamblea Nacional–. Es un programa para que Cuba sea definitivamente sostenible energéticamente. Este es un programa de Gobierno que es parte de una transición energética que abarca mucho más, que es mucho más grande».

«Tenemos la fortaleza más grande (…) que son los trabajadores eléctricos», dijo Vicente, y el Presidente Díaz-Canel añadió: «Han dado un ejemplo, y han demostrado una tenacidad, una inteligencia, un sacrificio…».

SOBRE EL GAS LICUADO

El mandatario comentó a sus interlocutores: «Es verdad que hemos estado dos meses y medio con una situación muy compleja con el gas licuado, y aquí los estados de opinión redundan sobre los siguientes elementos: con este déficit energético deben ver cómo organizan el suministro del gas; hay serios problemas con el gas. Mucha desorganización; es muy difícil la situación del gas, y no se habla del tema, entre otros criterios».

Al respecto, el Ministro explicó que la disponibilidad en lo que va de año ha sido prácticamente cero. «De todos estos días que han transcurrido en este año –150 días–, en 117 días no ha habido gas; pero en esos 117 días ha estado el barco parqueado ahí, que, además, el pueblo de Santiago lo ha visto, y el pueblo a veces aquí en La Habana, pero sobre todo en Santiago, porque casi siempre lo hacemos entrar por Santiago de Cuba.

«En este caso, desde el principio del mes de marzo, finales de febrero, ya estaba el barco ahí, y no lo podíamos descargar, no tenemos financiamiento, no nos dan facilidades de pago».

El titular denunció que «aparece el dinero, lo tenemos, y entonces, para que llegue a la cuenta de ese suministrador de gas licuado, ha llegado el momento en que han pasado decenas de días, y tenemos ejemplos de que nos hemos pasado meses con el dinero para allá».

Hizo referencia a que «hay una producción nacional –el gas licuado sale de la refinación–, y hubo un estado de opinión en un momento determinado de por qué Cienfuegos, Sancti Spíritus, la zona central tuvo gas. Bueno, porque llegamos a un momento en que hubo un nivel de refinación, se produjo gas licuado y decidimos repartir en la zona central, y se repartió un poco. Lo que se cubrió de la demanda y de las necesidades de la zona, fue un 5 %.

El Ministro afirmó que los centros vitales de la producción nacional sí son mantenidos con el gas licuado. Es el caso de hospitales, centros de elaboración de alimentos, laboratorios, equipos médicos: «de la poca producción que vamos teniendo, mantenemos los centros vitales, sociales y de la economía».

UNA FALSA NOTICIA

También se desmintió una noticia en las redes sociales, hablando de desactivar dos termoeléctricas por 18 meses. Tras acuñarla como falsa, Alfredo López puntualizó que se trabaja intensamente para disminuir los apagones en el verano, que no significará llevarlos a cero, pero sí tenerlos más bajo control.

Además, se está trabajando –argumentó– «para que haya un poco más de combustible. O sea, que son muchas las cosas que el país está haciendo». Recalcó que los periodos de dos y tres años de los que ha hablado, se refieren a unidades inactivas hace mucho, como Felton 2.

En los últimos minutos del podcast, el mandatario afirmó «que el Partido, el Gobierno y el país están conscientes de la gravedad del problema, y no se descansa buscando solución, como aquí ha sido reconocido por el Ministro, y también por el compañero Alfredo.

«Estamos cercados, perseguidos y, además, acusados por los mismos que nos cercan y persiguen cada acción financiera cubana; pero no vamos a dejar de trabajar para solucionar los problemas que afectan al pueblo; y vamos siempre a estar prestos para responder cuantas dudas se presenten, porque ese es nuestro deber».

