Proyecto de ley propone reducir a 20 los ministerios en Cuba: ¿Cuáles son?

El proyecto de Ley de Organización de la Administración Central del Estado, publicado este lunes en el sitio web de la Asamblea Nacional del Poder Popular, propone una reestructuración del aparato administrativo cubano con el propósito de lograr una gestión más eficiente, racional y coherente con los principios establecidos en la Constitución de la República.

La norma define la estructura, misión y funciones de los organismos que integran la Administración Central del Estado y actualiza el modelo organizativo vigente.

Entre las principales novedades figura la creación de nuevas carteras ministeriales y la fusión de otras existentes.

La propuesta reduce a 21 los organismos de la Administración Central del Estado —20 ministerios y el Banco Central de Cuba—, frente a los 27 vigentes.

El texto establece una estructura integrada por 20 ministerios, entre ellos los nuevos ministerios de Agroalimentación; Economía, Finanzas y Planificación; Educación Superior, Ciencia y Tecnología; Deportes y Recreación; Industrias y la Construcción; e Información y Comunicación Social. También propone el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que concentraría competencias actualmente dispersas en varias entidades.

Los 20 ministerios propuestos

Ministerio de Agroalimentación

Ministerio de Comercio e Inversión Extranjera;

Ministerio de Cultura;

Ministerio de Deportes y Recreación;

Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación;

Ministerio de Educación;

Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología;

Ministerio de Energía y Minas;

Ministerio de Industrias y la Construcción;

Ministerio de Información y Comunicación Social;

Ministerio de Comunicaciones

Ministerio de Justicia;

Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda;

Ministerio de Relaciones Exteriores;

Ministerio de Salud Pública;

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

Ministerio de Turismo;

Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias;

Ministerio del Interior

Ministerio del Transporte.

Principales cambios en el mapa ministerial

Agricultura e Industria Alimentaria se integran en el nuevo Ministerio de Agroalimentación.

Economía y Planificación se fusiona con Finanzas y Precios para crear el Ministerio de Economía, Finanzas y Planificación.

Educación Superior incorpora Ciencia y Tecnología.

Se crea el Ministerio de Medio Ambiente, Hábitat y Vivienda, que reúne funciones antes dispersas entre varios organismos.

El INDER se transforma en Ministerio de Deportes y Recreación.

Surge el Ministerio de Información y Comunicación Social como cartera independiente, a partir del actual Instituto de Información y Comunicación Social.

La iniciativa reafirma que la Administración Central del Estado estará subordinada al Consejo de Ministros, mientras que el primer ministro ejercerá el control y seguimiento directo de los organismos que la integran.

Asimismo, precisa los mecanismos para la creación, modificación o extinción de ministerios y otras entidades estatales, facultad que corresponde a la Asamblea Nacional del Poder Popular y, entre períodos de sesiones, al Consejo de Estado.

El proyecto también detalla las funciones comunes de todos los organismos estatales, entre ellas la formulación y ejecución de políticas públicas, la promoción de la participación popular, la protección de derechos, la coordinación con los territorios y la incorporación de la ciencia, la innovación y la transformación digital en la gestión pública.

Uno de los aspectos más relevantes es la redistribución de competencias estratégicas. La educación superior, la ciencia y la tecnología quedarían bajo una misma institución; la política ambiental se integraría con la gestión del agua, el ordenamiento territorial y la vivienda; mientras que la comunicación social adquiriría rango ministerial independiente de las telecomunicaciones y la transformación digital, materias que continuarían bajo el Ministerio de Comunicaciones.

Según los fundamentos del proyecto, la reorganización responde a la necesidad de “reordenar, redimensionar y perfeccionar” la Administración Central del Estado a partir de la experiencia acumulada en los últimos años, con el objetivo de elevar la eficacia de la función administrativa y mejorar la conducción de las políticas públicas.

La Asamblea Nacional pone este texto a disposición de la población, con el objetivo de promover la participación ciudadana en el proceso legislativo con sus opiniones y contribuir a la cultura jurídica del pueblo cubano.

Tomado de Cubadebate