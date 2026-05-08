Radiocuba: el desafío de mantener encendidas la radio y la televisión

Para sostener el funcionamiento de los grupos electrógenos, explicó el directivo, “además de su estado técnico, es fundamental disponer de combustible. Es voluntad del Estado y del Partido, y siempre hemos contado con el apoyo necesario para garantizar la información al pueblo y mantener el sistema de radiodifusión del país, teniendo en cuenta la importancia de este sector en la guerra mediática que se nos impone, además de su misión de entretenimiento”.

“Precisamente por esa voluntad —agregó— es una de las prioridades que se atienden con mayor rigor. Se trata de garantizar, en la medida de lo posible, el combustible requerido para mantener la vitalidad de estos grupos. Hemos tenido que establecer prioridades y, en muchos casos, hemos enfrentado tensiones que, por causas ajenas a la empresa, al Estado y al Partido, han provocado afectaciones en el servicio.

No obstante, estas han sido mínimas, pues en el menor tiempo posible se ha logrado restablecer la transmisión”.

En este marco de prioridades, Vázquez subrayó que “una de las directivas del país, que constituye un compromiso y una obligación del sistema empresarial, es trabajar en el diseño de un cambio de matriz energética para crear soberanía e independencia en este sentido, y así evitar lo más posible los efectos nocivos del bloqueo criminal que nos limita”.

Según el director general de Radiocuba, en este sector el bloqueo se manifiesta en la falta de acceso a piezas y repuestos, así como en la persecución financiera que dificulta realizar transacciones para adquirir los recursos indispensables que permitan mantener la vitalidad del sistema con la calidad que merece el pueblo.

En este contexto, “el país dispuso un grupo de módulos fotovoltaicos que nos fueron asignados como equipamiento. Esto nos ha permitido respaldar parte de los servicios, específicamente la transmisión de radio por FM, y garantizar su sostenibilidad en gran parte del territorio”, explicó.

La estrategia, añadió, busca llegar a los principales asentamientos poblacionales donde Radiocuba tiene desplegados sus centros transmisores. “Por supuesto, este es apenas el primer paso de un camino largo que debemos recorrer”.

Vázquez reconoció que “nuestros centros son altos consumidores de energía —la materia prima fundamental— y los equipos de radiodifusión son poco eficientes desde el punto de vista del consumo requerido para radiar la señal de radio y televisión. Los módulos fotovoltaicos nos han permitido sostener las señales FM de emisoras municipales y provinciales, llegando a la mayor parte de los asentamientos poblacionales del país. Es un primer paso, el inicio de una estrategia que implementamos junto con la Dirección de Energía Renovable de la UNE, con su asesoría y apoyo, aprovechando su experiencia en este campo”.

Foto: Cortesía de la fuente.

El directivo adelantó que “la estrategia no se limita a los centros técnicos y transmisores, sino que también abarca las áreas administrativas y logísticas de apoyo. Aunque su consumo no es comparable con la infraestructura tecnológica, cualquier ahorro que reduzca la demanda al sistema electroenergético nacional es valioso en estos tiempos. Asimismo, se busca extender la transición energética al transporte, para no depender del diésel o la gasolina que hoy se le niega al país. Es un camino que ya iniciamos y en el corto plazo esperamos dar respuestas, avanzando de menor a mayor, pero sin detenernos”.

Finalmente, señaló que no solo se piensa en paneles fotovoltaicos: “Estamos evaluando todas las tecnologías según la ubicación de nuestros centros. Algunos están en lugares donde es posible aprovechar la energía eólica. Estos elementos también resultan muy valiosos para sostener nuestro equipamiento y cumplir nuestra misión”.

Cómo enfrentan los apagones y la importancia de la radio

Sobre las afectaciones del sistema electroenergético nacional, Vázquez explicó: “Al ser la energía nuestra materia prima, que nos permite convertir la electricidad en energía radiada, cuando falla el sistema o se produce un apagón, la infraestructura está preparada para garantizar la continuidad del servicio mediante grupos electrógenos y, ahora, con la introducción de energías renovables. Gracias al esfuerzo del país, que dispone de los escasos recursos —en este caso el diésel— para los grupos electrógenos, se mantiene una cobertura que ha permitido asegurar la transmisión”.

El directivo señaló que pueden ocurrir “afectaciones prolongadas, las extremas provocadas por la caída del sistema electroenergético nacional —que son duraderas y afectan a todos los centros a la vez—, así como averías o actos de vandalismo contra las empresas eléctricas, que también nos impactan. Es un flagelo que no podemos permitir que continúe, porque compromete el suministro de energía a nuestros centros”.

Afirmó que “con la cobertura de combustible garantizada se puede sostener el servicio. Por lo tanto, se continúa transmitiendo independientemente de que el sistema electroenergético esté en funcionamiento o no, porque siempre —y más en estos momentos, con la creciente presencia de energías renovables y sistemas de almacenamiento en nuestro pueblo, empresas e instituciones— la radio mantiene su vitalidad y su función informativa”.

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Añadió que “en eventos extremos cobra especial relevancia nuestra misión, porque ante una situación de este tipo, el pueblo busca información. La radio es uno de los servicios más demandados, junto a las comunicaciones por internet que garantiza ETECSA”.

“Por sus características, la radio puede ser utilizada incluso en teléfonos sin cobertura de internet. Casi todos los dispositivos actuales cuentan con aplicaciones que los convierten en receptores de radio FM. Basta con colocar los audífonos —que funcionan como antena— para captar las señales. De ahí la importancia de mantener las transmisiones en el aire”, explicó.

No renunciar al desarrollo: La migración a la televisión digital

Vázquez subrayó que “en medio de la difícil situación del país, no se ha renunciado al desarrollo de la empresa. Uno de los aspectos fundamentales es el cambio de matriz energética, que requiere recursos financieros y materiales para avanzar paso a paso y reducir la dependencia de los combustibles fósiles, costosos y limitados por el cerco impuesto al país”. Reconoció que “el bloqueo ha sido el principal obstáculo para el desarrollo integral de la empresa. Sin embargo, no hemos renunciado a seguir avanzando”.

En este contexto, destacó “el proyecto más significativo: la transición de la televisión analógica a la digital. Este programa, respaldado por una voluntad política expresa y materializado en un plan de gobierno, ha sufrido atrasos debido a las limitaciones económicas”.

No obstante, “recientemente se logró un hito importante en el despliegue de la televisión digital. Gracias a un donativo de la hermana República Popular China, recibido a finales del año pasado, se desplegaron en tiempo récord 102 transmisores nuevos de televisión digital. Esto permitió ampliar la cobertura de alta definición, sustituir equipos obsoletos y cubrir tres zonas de silencio en áreas intrincadas del país: La Lata, en el municipio Tercer Frente (Santiago de Cuba); Puerto Escondido, en Mayabeque; y en Cascajal, Villa Clara”.

Foto: Cortesía de la fuente.

El entrevistado aclaró que “el proyecto de migración no se ha detenido, aunque avanza de forma ralentizada. Se trabaja en una transición parcial, con apagados progresivos de transmisores, como ya se hizo en la zona occidental del país con éxito. Esto trajo beneficios: incorporación de servicios en otros transmisores, reutilización de sistemas de radiación mejor ubicados en torres, mayor cobertura y calidad de canales digitales, y liberación de la banda de 700 MHz para que ETECSA la utilice en el despliegue de la telefonía móvil, con la ventaja de una mejor penetración en los hogares y mayor calidad de servicio”.

“No tenemos tiempo para pensar qué es más difícil”

Infografía: Cubadebate

“Es difícil enfrentar una situación como la que se nos impone por un gobierno criminal como el de Estados Unidos”, afirmó Vázquez. Añadió que “determinar qué es lo más difícil es algo que prácticamente no hemos pensado. Asumimos cada una de las dificultades que se le imponen al país y no nos da tiempo detenernos a pensar si es difícil o no”.

El directivo subrayó que tienen clara su misión: “trasladar algo tan vital como la información y el entretenimiento a nuestro pueblo, con un encargo estatal y una misión fundamental en medio de la guerra mediática y de desinformación que se nos hace”. Por eso, insistió, “no te da tiempo pensar si es difícil o no”.

Vázquez reconoció que el contexto exige “tiempo, sacrificio, inventiva y dedicación de cada uno de nuestros trabajadores”. A pesar de todo, aseguró que logran “sortear las dificultades y tratar de ofrecer el mejor resultado posible, materializado en el sostenimiento del sistema de radiodifusión”. Expresó que esta situación “nos llena de orgullo y, al mismo tiempo, de insatisfacción, porque siempre queremos hacerlo mejor”.

“Llevar el mensaje de la Revolución a nuestro pueblo es nuestra principal misión y lo haremos. No tenemos tiempo para pensar qué es más o menos difícil. Nos enfocamos en buscar soluciones de manera permanente para cumplir y mantener esta misión”.