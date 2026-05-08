Aumenta afectación en el horario pico tras salida de la Guiteras

En el día de ayer se afectó el servicio por déficit de capacidad durante las 24 horas y se mantuvo la afectación durante todo el horario de la madrugada. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1578 MW a las 19:20 horas, mayor que lo planificado por demanda superior al pronóstico.

La producción de energía de los 54 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 3273 MWh, con 641 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:30 horas es de 1690 MW, la demanda 2700 MW con 1060 MW afectados. En el horario de la media se estima una afectación de 1150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 8 de la CTE Máximo Gómez, Unidad 2 de la CTE Lidio Ramón Pérez y la Unidad 5 de la CTE Antonio Maceo.

Mantenimiento: Unidad 5 de la CTE Mariel, Unidad 6 de la CTE Renté, Unidad 5 de la CTE Nuevitas.

Limitaciones en la generación térmica: 477 MW fuera de servicio.

Para el horario pico se prevé la entrada de la unidad 8 de la CTE Mariel con 50 MW y la salida en el horario de la mañana de la unidad de Antonio Guiteras con 140 MW por avería en caldera.

Con este pronóstico se prevé para el horario de máxima demanda una disponibilidad de 1600 MW con una demanda máxima de 3250 MW, para un déficit de 1650 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1680 MW en este horario.

Tomado de Cubadebate