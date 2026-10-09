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Reciben pioneros avileños su pañoleta azul

PorLuis Falcon Saavedra

Oct 8, 2026

La pañoleta azul, anudada por vez primera en el pecho de cientos de niños de primer grado, transformó las escuelas avileñas en escenarios de fiesta patriótica, alegría familiar y profundo tributo al Comandante Ernesto Che Guevara, a 59 años de su caída en combate en tierras bolivianas.

La emblemática sala polivalente Giraldo Córdova Cardín, en la capital provincial, acogió el acto central de iniciación a las filas de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM). Entre risas, miradas de asombro y el orgullo de padres y maestros, los más pequeños recibieron su primer atributo pioneril, que los acredita oficialmente como pioneros moncadistas.

El tradicional lema «Pioneros por el comunismo: ¡Seremos como el Che!» resonó con especial fuerza, y recordó la impronta del Guerrillero Heroico como modelo ético y de consagración, así como referente de valores humanistas para las nuevas generaciones de cubanos.

Durante la ceremonia de imposición de pañoletas, dirigentes estudiantiles y educadores enfatizaron el rol decisivo de la escuela y la familia en el acompañamiento a estos pequeños. Se destacó que corresponde a todos guiarlos y formarlos para que asuman el estudio con rigor y disciplina, y lo entiendan como el deber más elemental e inaplazable de sus vidas.

Con el nudo azul sobre el uniforme blanco y rojo, la infancia avileña reafirmó una vez más la continuidad histórica y llenó de luz y porvenir las aulas de toda la provincia.

A esta imposición del atributo pioneril asistieron Teresa Amarelle Boué, miembro del Secretariado del Comité Provincial del Partido y secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas; Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Ciego de Ávila; y otros dirigentes de organizaciones políticas y de masas, así como los familiares de los pioneros.

Por Luis Falcon Saavedra

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