Realizan en Chambas cantata en solidaridad con el pueblo de Venezuela

PorTelecentro Provincial Ciego de Ávila

Oct 2, 2025

Las cuatro esquinas de la cabecera del municipio de Chambas, sirvieron de escenario para realizar una cantata, como muestra del apoyo incondicional a la hermana República de Venezuela y el compromiso de contribuir a la causa justa del gobierno del presidente Maduro.

Durante la actividad, en esta tierra de tradiciones parranderas y patrióticas, los artistas del patio brindaron su arte en respuesta al llamado de la Dirección de la Revolución, de fortalecer la solidaridad con el pueblo bolivariano.

En el acto estuvieron presentes, miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba en el territorio, de la Asamblea Municipal del Poder Popular, representantes de las organizaciones de masas, colectivos laborales y estudiantiles, y vecinos, presididos todos por Yenny Carvajal Jiménez, primer secretario del Comité Municipal del Partido en el noroeste avileño.

Con anterioridad, los chamberos, como en toda Cuba, firmaron los libros de apoyo a la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores: Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela, como parte de un proceso que incluyó espacios de solidaridad en organismos, instituciones y barrios del municipio.

Colaboradores de los sectores de la Salud y la Educación, que por algún tiempo prestaron sus servicios en Venezuela, narraron sus experiencias, lo cual contribuyó a solidificar los sentimientos de hermandad, sembrados por Fidel Castro y Hugo Chávez, líderes no solo de sus respectivos países, sino también, de todo un continente.

Tomado de Invasor

