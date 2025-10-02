Televisión Avileña

Ciego de Ávila Deporte

Dividen Cazadores y Tigres en Serie Nacional de Béisbol

PorYoury Santana Gonzalez

Oct 2, 2025

Los Tigres de Ciego de Ávila y Los Cazadores de Artemisa dividieron honores hoy en el José Ramón Cepero en la continuación de la serie nacional de Béisbol.

En el primero de un doble los avileños salieron airosos (4-3).

Asniel Jiménez resultó clave al conectar dos indiscutibles en tres turnos y empujar tres de las cuatro anotaciones de su equipo.

Los Tigres pegaron seis imparables pero jugaron al campo sin pifias.

Leonardo Reyes se llevó el éxito su primero del Campeonato y Yanquiel Tamayo rescató el segundo desafío en la serie.

Los Cazadores nivelaron el duelo al ganar el segundo encuentro (4-2) después del gran trabajo de Andy Luis Pérez que se llevó el éxito y el fracaso para el Florenciano Erisdel Martinez.

Yansue More se convirtió en héroe del partido al empujar las cuatro anotaciones de su equipo ahora los Tigres con (8-11) hoy estos conjuntos volverán a jugar desde las 2 de la tarde.

