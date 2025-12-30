Realizan en Primero de Enero reunión de puntualización para feria de fin de año

Con la presencia de Julio Heriberto Gómez Casanova Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila, los productores, cuadros y directivos de Primero de Enero realizó la reunión de información sobre los aseguramientos para la feria de Fin de año.

Durante la plenaria fueron expuestos los alimentos que se preveen vender y el aporte de las bases productivas del territorio a la fiesta.

La feria se realizará simultáneamente en cada uno de los consejos populares del municipio y se nutrirá del aporte de los campesinos y productores de cada zona con el acompañamiento de directivos y delegados.

Durante la reunión de información se puntualizó además la ejecución de la vigilancia revolucionaria durante los días 30 de diciembre hasta el 4 de enero.