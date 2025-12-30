Programa Materno Infantil prioridad en territorio violeteño

A pocos dias de concluir el año 2025, el municipio avileño de Primero de Enero, exhibe indicadores muy favorables en el Programa de Atención Materno Infantil.

Tales resultados son gracias, entre otras razones, al trabajo sostenido en la evaluación sistemática de las gestantes y los menores de un año.

Con una tasa de mortalidad en menores de un año que se mantiene en cero y sin reportes de muertes maternas, el territorio violeteño es uno de los municipios que contribuye a la estabilidad que muestra la provincia de Ciego de Ávila en el Programa Materno Infantil y que avaló su designación como municipio destacado en julio último a propósito de las celebraciones por el 26 de Julio.

El Programa de Atención Materno Infantil en Primero de Enero, dentro de los principales logros del período que culmina, muestra buenos resultados en el trabajo intersectorial por la labor de los profesionales del sector en la comunidad y si interacción con diferentes entidades y organismos en función de prestar mayor atención a las madres y los niños en situación de vulnerabilidad.