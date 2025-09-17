Reconoce Unidad Técnica de Ozono labor de periodista avileño

La Unidad Técnica de Ozono en Cuba reconoció al periodista Román Romero López, de la Corresponsalía de la Agencia Cubana de Noticias en Ciego de Ávila, por la sistematicidad en la generación de contenidos y la cobertura a actividades destinadas a promover el cuidado de la capa de ozono.

Romero López, reportero especializado en temas de ciencia, tecnología y medioambiente, recibió el lauro en el acto provincial por el Día Mundial para la Preservación de la Capa de Ozono, efectuado hoy en la Empresa Constructora Militar El Vaquerito, ubicada en el municipio avileño de Morón.

En declaraciones exclusivas para el medio de prensa donde se desempeña, el periodista agradeció el estímulo y precisó que es resultado de los vínculos laborales y la confianza que deposita en él la Delegación Territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medioambiente (DT-Citma).

En esa institución avileña también ejerce como especialista de la Subdelegación de Medioambiente, lo que le facilita el tratamiento periodístico de estos asuntos, a partir de su actividad cotidiana y los aprendizajes en cursos nacionales e internacionales de gestión medioambiental y desarrollo sostenible, así como la integración a proyectos de adaptación al cambio climático.

A nivel de país, la Agencia Cubana de Noticias acogió, de igual forma, el reconocimiento de la Unidad Técnica de Ozono, otorgado en el acto nacional por el 30 aniversario de este último organismo, perteneciente a Cubaenergía, entidad subordinada a la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, del CITMA.

Esta celebración se efectuó en coincidencia con el Día Mundial para la Preservación de la Capa de Ozono, que se conmemora el 16 de septiembre, fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1994, en honor a la firma del Protocolo de Montreal en 1987.

Ese importante acuerdo internacional marcó un hito en la cooperación global para controlar y eliminar las sustancias que agotan la capa de ozono, consideradas una amenaza directa para la vida en el planeta.

En Ciego de Ávila, la Unidad Técnica de Ozono otorgó similar reconocimiento a la Televisión Avileña, la Empresa de Servicios al Turismo (Emprestur), la Escuela Primaria Ramón Domínguez de la Peña, en la comunidad costera de Júcaro, perteneciente al municipio de Venezuela; la Secundaria Básica Pablo Elvio Cabrera, en la localidad cabecera, y la DT-Citma.

Tomado de Invasor