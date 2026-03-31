Santa Massiel tiene sus motivos para estar en el Piña Colada 2026

La Casa del Joven Creador volverá a ser el escenario ideal para los trovadores que vienen a esta nueva edición del festival de música fusión

“Me hace muy feliz que se haga Piña Colada porque, más allá de que sé que no va a ser como años anteriores por la situación actual que está atravesando nuestro país, dice mucho de la voluntad política, cultural y de las ganas que existen en la provincia de que haya arte para el pueblo; de que se comparta y de regalarle también un poco de ese sentir tan emocionante a aquellos que siempre lo van a necesitar y agradecer, sobre todo en momentos como los actuales”, dijo a Invasor esta joven trovadora quien funge en la capital del país como una de las vicepresidentes de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

El patio de la Casa del Joven Creador volverá a ser el sitio acordado para que músicos de la talla de la propia Santa, Nelson Valdés, Miguel D’Cuba, Alexander Santiesteban, Deborah Parra, entre otros, puedan ofrecer sus conciertos y compartir expectativas con ese público que se ha mantenido fiel por años a la canción inteligente, a la música más genuina.

La autora de temas tan gustados entre los jóvenes como Camisa ingrávida, Descongelando la miel, entre tantos otros, continúa una vida bien activa como trovadora y presentándose no solo en el Pabellón Cuba y La madriguera, sino, también, en festivales, conciertos y programas de televisión.

“Voy con mis músicos que integran Motivos Personales (mi grupo), llevo algunos temas nuevos también. La expectativa siempre es linda porque ya hemos generado algo ahí que, incluso aunque los momentos a veces estén un poquito raros, nosotros siempre la pasamos bien”.

En esta oportunidad, el Piña Colada se ha centrado en una especie de circuito cultural en donde los artistas invitados se presentarán en espacios como la propia AHS, la sede de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), patio de Artex y el de El Mulato Acelerao, el Teatro Principal, y el bar Piña Colada.

Así se atempera a los tiempos que corren, uno de los eventos más esperados por una parte importante del pueblo avileño y buscando, siempre, estar más cerca de la gente como una de las prioridades de la política cultural cubana.

Nos sigue diciendo Santa Massiel, “La premisa, el lema que ha tenido la asociación es ponerlo lindo, ponerlo más bonito. Y cuando tienes eso bien claro desde dentro, pues nada te puede afectar. Siempre genera un espacio importante, interesante, alegre, de intercambio, sobre todo no solo de los jóvenes que asisten, sino el público en general y de otras generaciones de artistas.

“El programa que prepara la AHS nuestra, es esa sombrilla donde caben todos, donde nada es cerrado y donde se puede ser, estar y fluir de la mejor manera posible. Así veo siempre el programa de nuestra Casa del Joven Creador en el marco de Piña Colada”.

Tomado de Invvasor