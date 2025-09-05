Sellado el partido Ciego de Ávila- Matanzas en Serie Nacional de Béisbol

La lluvia ha sido protagonista en la sub serie Ciego de Ávila – Matanzas en el victoria de Girón en la continuación hoy de la 64 Serie Nacional de Béisbol. Los Tigres estuvieron ganando 3-1 hasta el séptimo inning, al anotar dos carreras en el cuarto y una en el quinto. Matanzas descontó en la séptima entrada y tomó el mando con dos carreras en el octavo.

En el noveno inning, con el marcador 4-3 a favor de Matanzas, los avileños empataron gracias a un indiscutible de Jonathan Bridón Sarduy que impulsó a Dayan Ernesto Ibáñez desde circulación. Con bases llenas y sin outs, Alfredo Ramos estaba al bate cuando la lluvia suspendió el juego.

Tras la pausa, el partido se reanudó y los Tigres tomaron la ventaja 5-4 al anotar otra carrera en el noveno. Al momento de cerrar la entrada, con Matanzas al bate, la lluvia reapareció y las malas condiciones del terreno impidieron continuar.

Matanza deberá completar su turno al bate en el noveno inning para que el juego sea oficial. El partido será reprogramado en las próximas horas; al cierre de esta edición, el horario aún no se había definido.

Ciego de Ávila dejó a 10 corredores en base durante las primeras ocho entradas, incluyendo bases llenas en la sexta y octava entrada.

Por los avileños trabajaron desde el montículo Leonardo Reyes y Yunier Batista.

Destacados ofensivos de Ciego de Ávila en los dos primeros juegos:

Fernando de la Paz: 5-3, 2 dobles, 3 boletos, 1 carrera anotada.

Jonathan Bridón: 8-3, 2 carreras impulsadas.

Alfredo Ramos: 7-3, 1 doble, 1 carrera impulsada.

Asniel Jiménez: 7-2, 1 doble, 2 carreras impulsadas.

Adrián Betancourt: 6-2, 1 doble, 1 carrera impulsada.

Osmany Linares: 5-2, 2 boletos, 1 carrera anotada.

Brayan Romero (primer batador): 9-0.

Ciego de Ávila acumula 18 hits en dos juegos, incluidos 6 dobles como extrabases. Así han trabajado los Tigres en el inicio del Campeonato Cubano de Béisbol.