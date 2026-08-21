Sistema fotovoltaico garantiza red móvil en Canaleta

Segundo de su tipo en la cabecera provincial, un sistema fotovoltaico garantiza la continuidad de las telecomunicaciones en el Consejo Popular Alfredo Gutiérrez Lugones, específicamente en la localidad de Canaleta, en el municipio de Ciego de Ávila

Como parte de una estrategia a corto, mediano y largo plazos, desarrollada por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) para garantizar la continuidad de sus servicios ante el actual escenario de crisis energética, ya se encuentra en funcionamiento un nuevo sistema fotovoltaico en el Consejo Popular Alfredo Gutiérrez Lugones, del municipio de Ciego de Ávila, como soporte a las telecomunicaciones en la localidad.

La instalación de este sistema forma parte de la estrategia nacional de cambio de matriz energética que impulsa la empresa para reducir su dependencia del sistema electroenergético nacional y asegurar la continuidad de los servicios de telecomunicaciones en todos los municipios de la geografía cubana.

El nuevo sistema fotovoltaico en Canaleta se suma al ya instalado en el reparto Ortiz, de la Ciudad de los Portales, y a otra quincena de soluciones solares que hoy benefician las cabeceras municipales, comunidades de difícil acceso y sitios de telecomunicaciones que sirven como enlaces intermedios para la red.

Nelson Guerra Mesa, jefe del Departamento de Inversiones de la División Territorial de Etecsa en Ciego de Ávila, valoró como positivo el impacto de este proceso inversionista y explicó que, a pesar de no poder brindar en todo momento conexión a internet mediante la red 4G/LTE, el servicio más demandado por la población, pero también el que más electricidad requiere, estos módulos constituyen un primer paso hacia la autonomía energética del sector.

Cada sistema fotovoltaico aprovecha la luz solar para alimentar directamente los equipos de telecomunicaciones y cargar las baterías de respaldo de radiobases o gabinetes telefónicos. Cuando hay sol, la operación es autónoma; ante los cortes eléctricos, el tiempo de funcionamiento dependerá del rendimiento de las baterías y de la cantidad de usuarios conectados.

La habilitación de estos sistemas, que seguirán siendo instalados gradualmente, permite a los pobladores de las más diversas comunidades avileñas mantener el acceso a la telefonía fija y a los servicios de voz y mensajes de la telefonía móvil, incluso en medio de los prolongados apagones, lo que ayuda a reducir el impacto de la crisis energética en las comunicaciones.

Además, representan un avance hacia el uso de energías renovables, que no generan contaminación ambiental y que, necesariamente, apuntan hacia el avance futuro de nuestras sociedades, en sintonía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y con los esfuerzos por reducir los efectos del cambio climático.

Tomado de Invasor