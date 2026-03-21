Sistemas fotovoltaicos favorecen vitalidad de servicios básicos en Primero de Enero

En medio de las complejidades electroenergéticas en Cuba, de las que no escapa la provincia avileña, la instalación de ocho sistemas fotovoltaicos funcionan como alicientes sociales en Primero de Enero para garantizar la vitalidad de servicios esenciales para la población.

El ensamblaje, a tono con el interés nacional del cambio de la matriz energética hacia fuentes de energía renovable, tiene lugar por estos días en la oficina comercial de la Organización Básica Eléctrica (OBE), la Casa de Abuelos, el Hogar de Ancianos, el policlínico José Agustín Más Naranjo, el consultorio con extensión de los servicios en Pedro Ballester, la sucursal del Banco Popular de Ahorro (BPA) y las dos funerarias del municipio.

No obstante, de manera paulatina, se beneficiarán otros sitios vitales, entre ellos los inherentes a las comunicaciones, tal como aseguró el miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y su primer secretario en Ciego de Ávila, Julio Heriberto Gómez Casanova, en el último Pleno extraordinario de la organización celebrado en el territorio violeteño.

El montaje de los sistemas con generación a partir de la luz solar, donados por China y con una capacidad de dos kilowatts (kw), está rectorado por los especialistas de la Empresa Copextel, en aras de preservar el funcionamiento de estos centros de impacto en la sociedad, según confirmó Yunieth Vélez Hernández, viceintendente de Programas Sociales en el Órgano de gobierno de la localidad.

El endurecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos a la Isla, arreciado por parte de la Administración de Donald Trump desde las prohibiciones y sanciones vinculadas al combustible —lo cual agudiza el déficit de los hidrocarburos— evidencia las potencialidades urgentes de la transición energética; de ahí que la tecnología fotovoltaica también asuma roles para el abasto de agua.

El representante de la Oficina Nacional del Uso Racional de la Energía (ONURE) en la municipalidad, Yosvany Romo Ismael, aseguró que los sistemas solares fotovoltaicos facilitan el acceso al agua potable en medio de las afectaciones del fluido eléctrico.

Al menos seis estaciones de bombeo cuentan con paneles solares, con el objetivo de la autosuficiencia energética, sobre todo en las comunidades rurales.

Romo Ismael especificó que los paneles solares instalados permiten que estas estaciones operen con mayor eficiencia, minimicen su dependencia de las fuentes de energía convencionales y reduzcan los costos operativos, siempre desde la premisa de la protección al medio ambiente.

Tomado de Granma