Unas 500 personas de más de 30 países conforman el Convoy que trae alrededor de 20 toneladas de ayuda material a la Isla

Alrededor de medio millón de dólares fueron recaudados en Estados Unidos, destinados a paneles solares y equipos acompañantes, para ser donados a hospitales cubanos. Cuando su compra y envío hacia la Mayor de las Antillas podría haberse hecho de manera directa, no fue posible, debido a las sanciones que el bloqueo impone.

Así lo relató este jueves, en diálogo con la prensa, Manolo De los Santos, líder de The People’s Forum, y quien forma parte del Convoy Nuestra América a Cuba, que reúne a cerca de 500 personas de más de 30 países, en representación de fuerzas populares, progresistas, revolucionarias, de izquierda, humanistas, y trae alrededor de 20 toneladas de ayuda material a la Isla.

«Llegamos no solamente con un cargamento de ayuda, lo cual es necesario –como alimentación, medicamentos para niños con cáncer, cosas que precisamente el bloqueo no permite que el propio Gobierno cubano pueda comprar libremente–, sino que creo que lo más importante que traemos es el deseo de estar junto al pueblo en este momento tan complejo», aseveró, a sabiendas de que, «si le damos la espalda a Cuba, estaríamos dándole la espalda a la humanidad».

De su lado, la eurodiputada italiana Ilaria Salis destacó que su país vota cada año en la onu a favor de levantar el bloqueo a «esta nación que resiste ante el feroz imperialismo». De manera que estar aquí es también una forma de reafirmar esa posición, que es la de su pueblo.

Por otra parte, señaló que formar parte del Convoy no ha estado exento de chantaje y amenazas, como el hecho de que a muchos les fueran canceladas sus visas a Estados Unidos. Sin embrago, su decisión ha sido firme.

Esta es la primera vez que la eurodiputada Emma Fourreau visita Cuba. Para ella –dijo– es un deber y un honor, porque la Revolución y la solidaridad cubanas son una inspiración para el mundo. «Frente al imperialismo, la respuesta es la amistad y la solidaridad», afirmó.

Las consecuencias de elegir un camino diferente al del imperio, las han visto en estos días, dentro y fuera de los hospitales y otras instituciones sociales, manifestó el eurodiputado Marc Botenga. Debido a la naturaleza criminal del boqueo, «lo que está sucediendo ahora en Cuba no se limita a Cuba. Es algo mucho más profundo. Se trata de los fundamentos del mundo que queremos. ¿Qué tipo de orden mundial deseamos?», cuestionó.

«¿Aceptamos un orden mundial que, básicamente, nos hace retroceder a los tiempos del colonialismo tradicional? Es inaceptable, afirmó, pues de esa forma se estaría destruyendo «la esperanza de una sociedad diferente. Cuba nos ha demostrado, en diferentes ámbitos, y la salud es sin duda uno de los mejores ejemplos, que mediante decisiones políticas se puede crear una sociedad diferente».

El nombre del Convoy, explicó David Adler, coordinador de la Internacional Progresista, y uno de los articuladores de esta iniciativa solidaria, se debe a esa fundamental obra de José Martí que recuerda que esta región es de sus pueblos, no del imperio yanqui.

Precisó, además, que el objetivo de Nuestra América a Cuba es también reafirmar la solidaridad internacional con la lucha del país por su autodeterminación, el principio más sagrado del Derecho Internacional.

Somos decenas y decenas de delegados, pero representamos en este convoy a millones de personas –advirtió– y estamos aquí también para forjar un frente internacional de solidaridad con Cuba.

En ese sentido, anunció que se espera la llegada de una pequeña flotilla de tres barcos con más ayuda solidaria para la Mayor de las Antillas, y convocó a participar en la jornada del 21 de marzo, en la que se celebrará el Día Internacional de Solidaridad con Cuba.

Tomado de Granma