Queda conectado el Sistema Eléctrico Nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo

CONECTADO EL SEN EN SU TOTALIDAD

El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, publicó en su cuenta en X, que quedó conectado el Sistema Eléctrico Nacional desde Pinar del Río hasta Guantánamo.

Aunque el sistema está interconectado en su totalidad, el déficit persiste ante la falta de combustibles para la generación, incrementada a causa del bloqueo energético impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

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PROVINCIA DE GRANMA SE CONECTA AL SEN

Según informó la UNE en su cuenta en X, quedó interconectada la provincia de Granma al Sistema Eléctrico Nacional.

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SE ESTIMA QUE EN LA MARUGADA GUANTÁNAMO SE CONECTE AL SEN

En reunión de último minuto presidida por el primer secretario del PCC en la provincia de Guantánamo, Yoel Pérez García, se informa que se estima que en la madrugada se conecte Guantánamo al Sistema Eléctrico Nacional, según informó el Periódico Venceremos en su perfil de Facebook.

No obstante, la provincia trabaja en incorporar los grupos fuel oil con el combustible existente para dar servicio a los municipios, al menos por dos horas, y de forma rotativa.

Hasta el momento se ha llegado parte de Guantánamo y Manuel Tames; Caimanera la recibirá a partir de las 8:00 p.m., según precisiones de la Empresa Eléctrica provincial.

En el caso de Maisí, se buscan alternativas para activar los grupos electrógenos de Baracoa y el motor de Sabana.

Se activan los radioaficionados para garantizar la comunicación dada las afectaciones de la falta de electricidad a los servicios de Etecsa.

Las autoridades de Guantánamo reportando tranquilidad en la provincia y todos los municipios, mientras se mantiene un monitoreo constante de la situación eléctrica y los servicios vitales para solucionar cualquier emergencia y reducir las afectaciones a la población.

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CONECTADO EL SEN DESDE PINAR DEL RÍO HASTA SANTIAGO DE CUBA

Queda interconectado el sistema desde Pinar del Río hasta Santiago de Cuba. Se trabaja intensamente para incorporar Granma y Guantánamo.

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MINEM INFORMA UNIDADES EN LÍNEA

Cerca de las 6:00 p.m. el Ministerio de Energía y Minas informó que estaban en línea:

-Unidad 1 CTE de Santa Cruz

-Unidades 3 y 4 CTE Carlos Manuel de Céspedes

-Energás Boca de Jaruco y Varadero

-CTE Antonio Guiteras.

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GUANTÁNAMO CUENTA CON UNA GENERACIÓN DE 15 MW

Situación energética en la provincia de Guantánamo:

La provincia continúa garantizando el servicio a los clientes vitales mediante el microsistema.

Actualmente se encuentran con servicio los siguientes circuitos:

– 301: Centro de la ciudad

– 5030: Hospital General

– B1908: Hospital de Baracoa

Se están creando las condiciones para restablecer el servicio, por un tiempo aproximado de 2 horas, al municipio.

– Manuel Tames

A medida que la disponibilidad lo permita, se irá ofreciendo servicio de manera rotativa a otros territorios y circuitos con mayor tiempo de afectación. En estos momentos la provincia cuenta con una generación de 15 MW.

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CTE GUITERAS EN LÍNEA

La Unión Eléctrica informó que la Unidad de la CTE Antonio Guiteras se encuentra en línea

Tomado de Granma