Trabajan en Morón por elevar los resultados en la producción lechera

Los miembros de las unidades productoras del municipio avileño de Morón trabajan por elevar los resultados en la producción lechera y de esa forma contribuir con la sustitución de importaciones y la alimentación de la población vulnerable.

En medio de una difícil situación económica, los principales dirigentes del territorio mantienen un seguimiento sistemático al cumplimiento de los planes del importante líquido, al igual que lo hacen los representantes de las juntas directivas de cada cooperativa.

En esta etapa también se labora para garantizar el ordeño diario con la calidad requerida y se realiza visitas sorpresivas de supervisión, y se trabaja en el sistema de acarreo para evitar la pérdida del producto o la adulteración.

Durante el actual período se escogen los animales de mejores resultados para la reproducción y se asegura el suministro de agua y de alimentos acorde a las necesidades nutricionales de las reses.

La producción lechera del municipio de Morón después de su procesamiento industrial tiene como destino fundamental los niños menores de 6 años, enfermos con dietas médicas y centros asistenciales.