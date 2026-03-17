Trabajan para restablecer el Sistema Eléctrico Nacional tras desconexión

De acuerdo con el Ministerio de Energía y Minas no se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento en el momento que ocurrió la desconexión del SEN.

Comienzan a funcionar microsistemas en varios territorios. Además, Energás ya tiene una Unidad generadora en servicio.

Se han activado de inmediato todos los protocolos establecidos para el restablecimiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), luego de una desconexión total ocurrida alrededor de la 1:40 de esta tarde, informó el ingeniero Lázaro Guerra Hernández, director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas.

Agregó que el proceso de recuperación ya ha comenzado con la puesta en servicio de una unidad de generación en Energas, a la par que se trabaja en la conformación de microsistemas en provincias como Matanzas y en la zona central del país, con el objetivo de llegar a termoeléctricas claves.

El directivo explicó que, previo al incidente, el sistema operaba con estabilidad dentro del complejo escenario de generación que enfrenta el país. Especialistas analizan actualmente los registros de las subestaciones para determinar las causas exactas del evento, las cuales serán comunicadas oportunamente a la población.

En un reporte de la televisión cubana Guerra Hernández confirmó que ninguna de las unidades de generación térmica que se encontraban en línea resultó dañada durante la contingencia. «Ya nos comunicamos con todas las centrales y las unidades no sufrieron daños», aseguró.

El Ministerio de Energía y Minas y la Unión Eléctrica han indicado a todas las provincias la activación de sus microsistemas para, en la medida de lo posible, comenzar a suministrar servicio a centros vitales y a la población mientras avanza la recuperación total del SEN.

Tomado de Granma (Noticia en construcción)