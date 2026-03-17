Trabajo voluntario impulsa autonomía alimentaria en Ciego de Ávila

Con el objetivo de fortalecer la producción local y la autonomía alimentaria, trabajadores y representantes de diversas organizaciones políticas y de masas en Ciego de Ávila protagonizaron este domingo una jornada de trabajo voluntario en el organopónico El Jiquí, ubicado en el consejo popular Roberto Rivas Fraga.

Durante la jornada, los participantes apoyaron las labores agrícolas del centro, contribuyendo así al abastecimiento de alimentos frescos para la comunidad. Nayara Ramírez Montalvo, administradora de la unidad productiva, explicó que el organopónico cuenta con una variada producción que incluye habichuela, remolacha, zanahoria, frijoles, ajo porro, maíz, plátano burro, plátano fruta, yuca, calabaza y girasol.

Desde el año anterior, el centro retomó su ciclo productivo con cultivos de clima frío como la lechuga, y actualmente se enfoca en siembras de ciclo corto para garantizar una oferta estable a la población.

Ramírez Montalvo destacó el valor de este tipo de iniciativas, que fortalecen el vínculo entre las instituciones y quienes trabajan directamente la tierra.

“Es una gran ayuda, porque nunca está de más que se vinculen con nosotros aquí. Realmente son pocas las personas que quieren trabajar la tierra”, señaló.

Pedro Luis Alfonso Mora, presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) en el municipio, explicó que estas jornadas se inscriben en un sistema de trabajo que cada domingo moviliza a diferentes organizaciones. En esta ocasión, participaron de conjunto los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), la Anap y la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con el propósito de respaldar labores productivas de impacto comunitario.

Alfonso Mora precisó que, debido a las limitaciones de combustible que dificultan el traslado hacia zonas agrícolas más alejadas, se ha priorizado la realización de trabajos voluntarios en organopónicos urbanos. Esta alternativa —subrayó— permite mantener el carácter productivo de las jornadas y apoyar directamente la alimentación en la ciudad.

Julio César Moreno Quintero, delegado de la circunscripción 47 y presidente de la Comisión Permanente de Trabajo Agroalimentaria y los Servicios en la Asamblea Municipal del Poder Ppular, añadió que estas acciones forman parte de una estrategia integral para recuperar y aprovechar todos los organopónicos del municipio. Se promueve además que instituciones, centros educacionales, hospitales y otras entidades cuenten con espacios destinados al cultivo.

“Se trata de cultivar cada espacio disponible para incrementar la producción local y garantizar alimentos frescos a la población”, afirmó Moreno Quintero. La iniciativa responde al llamado de avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria y mejorar la calidad de vida en las comunidades.

Como cierre de la jornada, se realizó una feria agroproductiva en la propia comunidad, donde se comercializaron parte de los cultivos cosechados en el organopónico.

Tomado de Invasor