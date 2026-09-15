Tránsito refuerza operativos para prevenir accidentes en Ciego de Ávila

Con el propósito de reducir las conductas que favorecen la accidentalidad, la Dirección Provincial de Tránsito en Ciego de Ávila refuerza los operativos de control en los principales corredores viales de la provincia, acciones que también se extienden de manera sistemática a los diferentes municipios del territorio.

Entre las infracciones detectadas con mayor frecuencia figuran la circulación de vehículos sin la correspondiente licencia de conducción, el uso de música a elevado volumen y la falta de medios de protección, particularmente el casco en motocicletas y ciclomotores.

El mayor Alexander Sánchez González, jefe de la Dirección Provincial de Tránsito, explicó que, además de las multas establecidas para cada infracción, en los casos de conductores reincidentes se procede a la retención de los medios. La medida busca reforzar el carácter preventivo de los controles y evitar la reiteración de comportamientos que elevan el riesgo de accidentes.

Los operativos responden al diagnóstico de las principales causas y factores asociados a la accidentalidad en la provincia. Por ello, las fuerzas de Tránsito concentran parte de sus acciones en aquellos tramos y horarios donde se registra una mayor incidencia de violaciones y hechos.

La estrategia, sin embargo, no se limita a la aplicación de sanciones. Paralelamente, especialistas desarrollan actividades de educación vial en comunidades, centros laborales y escuelas de los distintos municipios, con el objetivo de elevar la percepción del riesgo y fomentar desde edades tempranas una conducta responsable en la vía pública.

Durante estos encuentros se aborda la importancia de respetar las señales y regulaciones del tránsito, así como las consecuencias que pueden derivarse de conductas irresponsables al volante. También se promueve el intercambio directo con conductores y familiares para sensibilizar sobre la responsabilidad individual en la protección de la vida.

Sánchez González destacó que el control en carretera y la educación vial forman parte de una misma estrategia, dirigida a fortalecer una cultura de prevención entre conductores, pasajeros y peatones.

Las autoridades reiteraron el llamado a cumplir las normas vigentes, portar la licencia de conducción, utilizar correctamente los medios de protección y evitar acciones que puedan afectar la atención y seguridad durante la circulación.

Asimismo, exhortaron a la población a colaborar con las autoridades y comunicar conductas temerarias que pongan en peligro la integridad de quienes utilizan las vías.

La Dirección Provincial de Tránsito ratificó que estas acciones continuarán durante todo el año en Ciego de Ávila y sus municipios, con especial énfasis en los puntos y horarios de mayor incidencia, como parte de los esfuerzos para reducir los siniestros y preservar la vida en las carreteras y calles del territorio.

Tomado de Invasor