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UEB Confecciones Trébol aseguró la entrega de uniformes escolares para el nuevo curso en Ciego de Ávila

PorLuis Falcon Saavedra

Sep 15, 2026

El esfuerzo y la dedicación de los trabajadores de la UEB Confecciones Trébol, ubicada en Ciego de Ávila, fueron fundamentales para que los estudiantes recibieran sus uniformes a tiempo para el inicio del curso.

Gracias a su compromiso, se logró la entrega de prendas para diversas enseñanzas, lo que aseguró que cada estudiante estuviera preparado para comenzar esta importante etapa de su formación.

Este año resulta especialmente significativo para quienes se inician en el sistema escolar, pues los uniformes no son solo una prenda de vestir: son también un símbolo de pertenencia y orgullo.

Ver a los más pequeños lucir su uniforme nuevo emociona tanto a las familias como a la comunidad educativa, porque marca el inicio de un camino lleno de aprendizajes y experiencias.

Los trabajadores de la entidad demostraron una gran capacidad de organización y esfuerzo colectivo, superaron desafíos y cumplieron con los plazos establecidos.

Su dedicación se refleja no solo en la calidad de los uniformes confeccionados, sino también en el impacto positivo que estos tienen en la vida de los estudiantes y sus familias.

Ese compromiso con la educación y el bienestar de los niños es un claro ejemplo de cómo el trabajo en equipo puede transformar realidades. La entrega oportuna de los uniformes escolares evidencia el empeño y la pasión de los trabajadores de Confecciones Trébol, quienes contribuyen con su labor al desarrollo integral de la comunidad avileña.

Así, cada uniforme entregado se convierte en una prenda cargada de esperanza y nuevas oportunidades para los estudiantes que comienzan su viaje educativo.

 

Por Luis Falcon Saavedra

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