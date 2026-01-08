Televisión Avileña

Un llamado urgente: En defensa de la paz y la soberanía de Nuestra América

Ene 8, 2026

Declaración de la Casa de las Américas

La Casa de las Américas, fiel a su vocación de más de seis décadas de tender puentes culturales en nuestro continente, alza su voz.

El 3 de enero, la paz de Nuestra América fue brutalmente quebrada. De nuevo en este siglo, una nación latinoamericana fue violentamente atacada por la maquinaria militar estadounidense. Nuestro continente, declarado zona de paz, vio sus principios pisoteados por las bombas y el secuestro ilegítimo de un Presidente constitucional.

A esta agresión contra Venezuela, le siguen ahora las amenazas de saquear los recursos de su pueblo y de extender la ofensiva a otros países hermanos.

Frente a esta flagrante violación del derecho internacional y a este ultraje a la dignidad de todos los pueblos, hacemos un llamado claro y firme.

Exigimos, con la fuerza de la razón y la justicia:

1. La liberación inmediata e incondicional del Presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

2. El cese de toda injerencia extranjera y el respeto absoluto a la soberanía y la autodeterminación del pueblo venezolano.

Invitamos a todas las personas en los Estados Unidos y en el mundo, conscientes de la humanidad que nos une y del valor de la paz, a sumarse a este llamado. Defender a Venezuela hoy es defender la soberanía de todos los pueblos y el derecho a un futuro sin guerras en nuestra América.

La Habana, 7 de enero de 2026

Tomado de Cubadebate

