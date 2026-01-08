Cuba rememora aniversario 67 de la Caravana de la Libertad

Cuba rememora hoy la entrada del líder histórico Fidel Castro a esta capital al frente de la Caravana de la Libertad, que en 1959 consolidó el triunfo del Ejército Rebelde y de la Revolución.

A través de mensajes en la red social X, las máximas autoridades del país evocaron la gesta del Ejército Rebelde y ratificaron la voluntad de continuar defendiendo la soberanía nacional y los principios revolucionarios.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, afirmó que las imágenes históricas «estremecen y convocan hoy como en 1959».

Destacó que el pueblo cubano sigue siendo «fiero en la pelea y alegre en la victoria», combatiendo «sin rendirse, hasta la victoria siempre».

Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo, subrayó que «los principios de la Revolución Cubana mantienen plena vigencia en defensa de nuestra Patria, independencia y soberanía».

El secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Roberto Morales, ratificó en su cuenta en X que la «lealtad a los principios que enarboló» Fidel Castro y la decisión de «seguir defendiendo nuestra soberanía y luchando por toda la justicia».

A su vez, el canciller Bruno Rodríguez recordó que hace 67 años «un mar de pueblo celebró en las calles de la ciudad la ansiada victoria y el inicio de la Revolución Cubana».

El titular de Relaciones Exteriores enfatizó que ese «propio pueblo, aguerrido y curtido en mil batallas, reafirma su compromiso con la defensa de la Patria, la Revolución y el Socialismo, ante las amenazas guerreristas e intervencionistas del imperialismo estadounidense».

Los combatientes de la Sierra Masetra, que lograron derrotar a la tiranía de Fulgencio Batista, siguieron una ruta de más de mil kilómetros por todo el país del 2 al 8 de enero de 1959.

La caravana salió de Santiago de Cuba (oriente) e intercambió con pobladores de diferentes municipios de las provincias de Granma, Holguín, Las Tunas, Camaguey, Santa Clara, Cienfuegos y Matanzas en su camino hacia La Habana.

Después de varias paradas en la capital, el acompañamiento popular al líder histórico de la Revolución continuó hasta el antiguo Cuartel Columbia.

Cada año, en la misma fecha, cubanos de diversas generaciones realizan esa ruta, como un homenaje al Ejército Rebelde y una forma de mostrar el compromiso con la Revolución en la isla.

Tomado de Prensa Latina