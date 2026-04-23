UNICA y ETECSA fortalecen alianzas en Ciego de Ávila

La Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez (UNICA) y la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S. A. (Etecsa) en la provincia avanzan en una agenda de trabajo conjunta, orientada a solucionar problemas concretos del territorio mediante la formación de profesionales, la investigación aplicada y la innovación tecnológica.

La información fue dada a conocer a través de publicaciones en el perfil de Facebook del rector de la UNICA, el Dr.C Yurisbel Gallardo Ballat, y en la página oficial de la institución en esa red social.

En una reciente reunión de trabajo, encabezada por el rector, el Dr.C Gallardo Ballat y el director general de Etecsa en la provincia, MSc. Wilfredo José Rodríguez Rodríguez, ambas partes revisaron los acuerdos del convenio de colaboración vigente y definieron nuevas líneas de acción.

Entre los principales acuerdos se destaca la posibilidad de que jóvenes de Etecsa accedan a estudios de pregrado y maestrías en la universidad, así como el inicio de tres trabajadores de la empresa en programas de formación doctoral, con investigaciones vinculadas a problemas tecnológicos y de gestión de la entidad.

Además, se acordó crear un sistema de superación posgraduada mediante maestrías en especialidades de interés mutuo como telecomunicaciones, gestión energética, informática y economía.

También se prevé el desarrollo de soluciones conjuntas para mejorar el sistema inalámbrico de comunicación dentro de la propia universidad, con participación de especialistas y profesores-investigadores.

Otro de los puntos relevantes es la creación de unidades docentes en los municipios de Ciego de Ávila y Morón, destinadas al posgrado y la práctica laboral, así como la búsqueda conjunta de financiamiento para proyectos vinculados al cambio de matriz energética, aprovechando convocatorias nacionales e internacionales.

Durante el encuentro —según reseñó el propio rector en su perfil de Facebook—, Gallardo Ballat destacó la importancia del diálogo abierto, respetuoso y propositivo, y reafirmó el compromiso de la universidad de construir alianzas reales que permitan avanzar hacia una institución eficiente y moderna. “Vincularnos es transformarnos”, subrayó.

Por su parte, la UNICA reconoce a Etecsa como un aliado estratégico para la formación de profesionales, la investigación aplicada y la innovación, en un modelo de gestión universitaria articulado con el sector empresarial en beneficio del desarrollo sostenible del territorio.

Ambas instituciones acordaron reunirse cada dos meses para dar seguimiento a los compromisos y continuar fortaleciendo esta alianza, según quedó reflejado en las publicaciones oficiales en Facebook.

Tomado de Invasor