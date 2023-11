Triunfos del Atletismo en los XIX Juegos Panamericanos

XIX Juegos Panamericanos Santiago de Chile 2023

Una nueva generación de atletas cubanos parece dispuesta a saborear temprano la gloria. En apenas cuatro jornadas se ha hecho sentir en el Estadio Nacional de Chile, escenario del atletismo en los XIX Juegos Panamericanos.

Triunfos, sonrisas, abrazos y poses con la bandera se reiteraron la noche del jueves en el emblemático recinto, menos castigado por el frío que en jornadas anteriores.

Dos premios dorados, tres de plata y uno de bronce resumen lo sucedido durante una fecha en que se cumplieron algunos pronósticos y se rompieron otros. Mientras las triplistas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea firmaban el esperado uno-dos, la nueva camada de velocistas, lideradas por Yunisleidys García, firmó la página más inesperada.

La actuación de Yunisleidys aquí ha sido para enmarcar. Si muy disfrutada resultó su coronación en la prueba reina de la velocidad, su presea de plata en los 200 metros merece iguales elogios.

La villaclareña corrió la distancia en 23.33 segundos y no repitió reinado porque una estrella como la dominicana Marileidys Paulino (22.74) decidió probar suerte en la prueba. Al resto de las candidatas le quedó como consuelo la lucha por el tercer puesto.

«No me gustan los 200 metros y lo seguiré diciendo a pesar de esta medalla. Este resultado nunca lo imaginé», comentó la muchacha con modestia y poco antes de volver a la pista para formar parte de otra hazaña.

Por estrategia no corrió en la clasificatoria, pero el último tramo del relevo 4×100 metros llevaba su nombre y no defraudó a sus compañeras, ni a sus seguidores, todos felices con el electrizante triunfo.

Laura Moreira, Enis Magda Pérez y Yarima García hicieron también lo suyo. Cada una se “fajó” en su segmento y ejecutaron los cambios con precisión quirúrgica –quizás no el último– para detener los relojes en 43.72 segundos.

«La carrera se nos fue volando. Estamos muy satisfechas y contentas con este título que hace rato no se alcanzaba», dijo en nombre de todas Laura, a quien no le faltaba razón.

Para encontrar el único cetro de una posta cubana había que desempolvar los archivos de Winnipeg 1967, cuando la proeza llevó los nombres de las históricas Marcia Garbey, Violeta Quesada, Cristina Hechevarría y Miguelina Cobián.

«Los cambios se nos dieron bien, y en la final súper bien», aclaró Enis, consciente de que había sido la clave para relegar a las postas de Chile (44.19) y República Dominicana (44.32), que completaron el podio en ese orden.

«Tengo que agradecer a todos los que nos ayudaron a llegar hasta aquí, a nuestro entrenador y a la compañera Jocelyn Echazabal, que corrió muy bien en la semifinal para poder clasificarnos», recordó Yunisleidys antes de continuar con el festejo.

LAS TRIPLISTAS NO DESENTONARON

Conocida la ausencia de la extraclase venezolana Yulimar Rojas, en el triple salto quedó fijado un duelo entre cubanas. Leyanis y Liadagmis, quienes han compartido antes ese protagonismo, salieron en pos de la corona con opciones de ganarla.

Como en el pasado certamen mundial, Leyanis dejó claro que para su debut en estas lides tenía en mente la victoria, aunque también los deseos de superar por fin la barrera de los 15 metros.

Lo primero lo logró con un estirón de 14,75 metros, pero lo otro quedó para una mejor ocasión. A Liadagmis (14,41) se le vio menos cómoda, pero con la energía suficiente para escoltar a su compañera, al tiempo que la dominiquesa Thea Lafond (14,25), única con capacidad para dar guerra, finalizó en el tercer puesto.

Por sexta ocasión dos triplistas cubanas se suben al podio en una misma cita continental. Liadagmis mejoró su metal de bronce de hace cuatro años y hubiera preferido llegar más lejos, pero puede sentirse satisfecha con este cierre de temporada.

«Voy a descansar un poco, a no hacer nada de ejercicios, sin excepciones… Voy a descansar», repitió a la prensa que le esperaba en la zona mixta.

«Fui muy estable, pero no me salieron los 15 metros. El frío no me ayudó. En los últimos saltos hasta se me engarrotaron los dedos de los pies», aseguró Leyanis, quien también ha completado una campaña de ensueño.

MÁS INVITADOS A LA FIESTA

Para redondear la magnífica jornada aparecieron la pertiguista Aslin Quiala y los muchachos del relevo 4×100 metros, responsables de actuaciones destacadas.

Reynaldo Espinosa, Edel Amores, Yaniel Carrero y Shainer Reginfo no quisieron ser menos que sus compañeras. Unieron sus talentos y la sincronización en cada cambio para conseguir crono de 39.26 segundos que les aseguró la medalla plateada.

Los brasileños remataron con Reanan Correa, quien poco antes había brillado en los 200 metros, para ganar como hace cuatro años, pero con tiempo de 38.68 segundos. Argentina (39.48) se llevó el tercer premio.

En la pértiga, Quiala llevó su marca personal hasta los 4,40 metros para quedarse con el metal de bronce, pero también para mantener la tradición cubana en esta especialidad, con premios consecutivos desde la edición de Río de Janeiro 2007.

«Un honor continuar el camino recorrido por Yarisley Silva. Ella siempre ha sido mi inspiración», dijo recordando a la campeona de las justas en Guadalajara 2011, Toronto 2015 y Lima 2019. La estadounidense Bridget Williams (4,60) se quedó con la medalla de oro y la venezolana Robelis Peinado (4,55) con la de plata.

Sin medallas terminaron hoy dos mujeres cubanas, aunque nunca dejaron de mostrar los deseos de conseguir sus mejores desempeños. Layselis Jiménez finalizó cuarta en la impulsión de la bala con 16,85 metros. Marys Patterson logró el principal objetivo en una prueba múltiple: completar la competencia.

La capitalina de 22 años de edad probó el nivel de estas lides con acumulado final de 5 mil 270 puntos, válido para la sexta posición y prueba de que cuenta con margen de crecimiento.

Este viernes será la penúltima jornada del atletismo y tocará asumir roles protagónicos a los hombres, en especial a los triplistas Lázaro Martínez y Cristian Nápoles, y al saltador de altura Luis Enrique Zayas.