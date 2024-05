Inaugurado y con premios el XXII Salón Mi gallo, de Morón

La Galería de Arte Hugo Cortijo, de Morón, abrió sus puertas para dar la bienvenida a la 22ª Edición de la Muestra Expositiva Mi gallo. Este evento anual reúne a artistas de diversas disciplinas, y de toda la provincia. Se ha ganado el cariño y el respeto de muchísimos artistas y de amantes del arte visual.

Este salón, iluminado por la asistencia del público que lo acogió agradecido, albergó 32 obras, ya descrito por Larry Morales, en sus palabras del catálogo, “pertenecientes a 28 artistas y artesanos, profesionales y aficionados”. Así encontramos obras de consagrados como Miguel Chamorro, Héctor Torres, Nelson Meadero, Jesús W. Calaña, Jorge Báez y Roberto Ávila.

Añade Larry, en su presentación, “(…) me percaté de que estaba ante una plástica diversa no solo en técnicas, sino, también, en maneras de decir; una plástica renovadora en su lenguaje pictórico y formal, en su función comunicadora de ideas, en su edicto subliminal. Ojalá podamos izar algún día la bandera de la capital de las artes plásticas nuevamente”.

De los premiados, la obra Del paraíso y otros demonios, con técnica mixta, de Pedro Quiñones: Una pieza que combina la técnica tradicional del parche con variedad y exquisitez de materiales. Los colores terrosos y la textura rugosa crean una sensación de calidez y autenticidad.

Bordado a Mano, de Lidzie Caballero Vidal: Lidzie ha llevado el bordado a un nivel superior. Su obra, meticulosamente ejecutada, representa una escena rural con detalles minuciosos que capturan la vida cotidiana.

Tiempo de Fe, de Bárbaro Toranzo Gordillo: Un cuadro que evoca la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Los colores suaves y la composición serena invitan a la contemplación.

Y la selección de los premiados, por su calidad, factura, y excelencia en el mensaje transmitido, recayó en el jurado compuesto por José Villamarin, egresado de la primera graduación de la escuela de arte de Morón; Fidel Rangel, licenciado en Historia del Arte, y Eduardo Mayea, especialista de la galería de arte.

A propósito del premio del jurado, el artista Pedro Quiñones, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y organizador de este salón, le confesó a Invasor su alegría por el lauro, y anotó acerca de su pieza, “es mi adaptación de la trillada historia de Adán y Eva, pero en estos tiempos, algo complicado por carencias y necesidades de cualquier índole (no en todas las parejas), pero si en una buena parte de ellas. La serpiente, este animalito interesado siempre en comerse la manzana, pero esta fruta ya pareciera no interesarle, entonces, decide irse a cualquier precio. Hay elementos más factibles en el lado de ella, que en el de él, dinero, avión, un hombre extranjero. Él, con elementos más rústicos, de menos facilidad. Quizás sea lo imposible de mantener este amor, aunque la esperanza es lo último en perderse. Está enmarcado entre ciertos ‘cajones’ para señalar que las separaciones amorosas no son fáciles cuando hay intereses ajenos. Puede que sea una pieza negativa”.

Uno de los momentos más emotivos de la inauguración fue el homenaje al pintor, dibujante y maestro de la escultura en chatarra, Raúl Wong, quien nos dejó recientemente. Su legado artístico sigue vivo en las obras de muchos de los presentes. Los asistentes se detuvieron frente a una de sus obras con la imaginería folclórica distintiva de su última etapa, y se evocó la creatividad y la pasión que él transmitía.

Entre los artistas que amenizaran la jornada en la Hugo Cortijo, estuvieron las estatuas vivientes de la Compañía D‘Morón Teatro, bajo la dirección de Orlando Concepción, y Alain Poveda, cantador ya insigne de esta ciudad que puja por el rescate de sus tradiciones más genuinas.

Todo sucedió dentro de la celebración por la jornada de la cultura moronense, del 1ro. al 5 de mayo. Y, al cumplirse, el día 2, el aniversario 42 de la reposición del símbolo cultural del territorio y de la oficialización de las 10 instituciones culturales básicas.

La galería Hugo Cortijo ha sido el epicentro de diversas actividades culturales desde que en 1978 quedara inaugurada como galería, y ha mantenido una vida orgánica bien fecunda con exposiciones individuales y colectivas, talleres, charlas y presentaciones artísticas. Y en esta oportunidad también se le rindió tributo a los artistas de Morón Noel Buchillón y Pucho.

