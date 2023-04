Universidad avileña consolida acreditación de sus programas de formación

Elevar la calidad de los programas de pregrado y posgrado y, con ello, del proceso de formación y superación de profesionales, es propósito cada vez más cercano para la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez (UNICA), que este año podría elevar a nueve el número de carreras acreditadas—la totalidad de las posibles—.

Será viable ese objetivo luego de que, en días pasados, las licenciaturas en Cultura Física y Deportes, y en Educación Biología, así como la Ingeniería Civil, superaran con resultados positivos la evaluación externa realizada por la Junta de Acreditación Nacional.

Así lo dio a conocer a Invasor el Dr. C. y Profesor Titular Elme Carballo Ramos, director de Calidad de la casa de altos estudios, quien explicó que, en el caso de la licenciatura en Cultura Física y Deportes, esta aspira a reacreditarse, pues ya ostentaba la condición de Certificada; al tiempo que las especialidades de Educación Biología e Ingeniería Civil se enfrentan por primera vez a un proceso de este tipo para optar por una de las tres categorías: Calificada, Certificada y de Excelencia, resultado que se dará a conocer en junio próximo.

Carballo Ramos señaló que entre las variables tomadas en cuenta por la Junta de Acreditación Nacional para evaluar las carreras figuran la calidad del claustro, el protagonismo de sus estudiantes, los que se someten a un examen de conocimientos, y el acceso a bibliografía, tanto en formato duro como digital, entre otros.

Si la cifra de carreras acreditadas no es mayor se debe a que, según precisó el director de Calidad de la UNICA, para considerarse como posibles candidatas han de cumplir determinados requisitos, entre los que se sitúan sumar dos generaciones de graduados, tener estudiantes del Curso Regular Diurno en todos los años y que el 15 por ciento de su claustro sean Doctores en Ciencias. No obstante, al mirar en retrospectiva, el salto cualitativo no ha sido nada despreciable si se tiene en cuenta que, en 2016, cuando la UNICA enfrentó el proceso de acreditación institucional, ninguna de sus carreras exhibía la condición de Excelencia, y a día de hoy ya suman tres.

Igual crecimiento se aprecia en el posgrado: en la actualidad, de 15 programas de Maestría, puede hablarse de 12 acreditados (todos los posibles), de ellos, ocho con la máxima categoría, cuando seis años atrás apenas uno estaba acreditado. En el caso de los Doctorados, de cuatro que se imparten en esta institución académica, el de Ciencias Técnicas está avalado como de Excelencia y el de Ciencias de la Educación como Certificado, categoría que podría mejorar o mantener el venidero junio, cuando se someta a un proceso de reacreditación.

En palabras del Dr. C. Yurisbel Gallardo Ballat, rector de la universidad avileña, estos avances son resultado del trabajo conjunto, y la constancia y dedicación de cada uno de los que laboran en la Máximo Gómez Báez que, a las puertas de su aniversario 45, no renuncia al empeño de convertirse en una institución de excelencia, con el reto por delante de “llegar a la mayor cantidad de programas acreditados en pregrado y posgrado, y que más del 40 por ciento de ellos ostenten la máxima categoría”.

Por lo pronto, el 2023 podría reservar nuevos logros en materia de acreditación, tanto para el pregrado como para el posgrado, si en la última semana de este mes se espera tenga lugar la reacreditación de la Maestría en Eficiencia Energética; mientras que, a finales de octubre y principios de noviembre, deberán hacerlo tres carreras y la Maestría en Dirección. Ello permitirá a la UNICA enfrentar con mejores condiciones el proceso de certificación institucional, previsto para el primer semestre de 2024, en el que aspira a reacreditarse con la condición de Excelencia, ocho años después de haber recibido la categoría superior de institución certificada.

Grether Martínez Segura (Invasor)