Actividades recreativas y culturales marcan el comienzo del verano en Ciego de Ávila

El municipio cabecera de Ciego de Ávila dio inicio a la esperada temporada del «Verano Con Mi Gente», un evento que promete ser punto de encuentro para la diversión y la recreación de los avileños.

El parque José Martí se convirtió en el escenario perfecto para la presentación de diversas agrupaciones danzarias y grupos musicales, además de una animada rueda de casino que deleitó a los asistentes durante esta primera jornada.

El verano se extenderá hasta el próximo 31 de agosto y ofrecerá a los avileños una variada oferta recreativa para todos los gustos.

En declaraciones a la prensa local, Yaniris Luis Machado, primera secretaria de la UJC en Ciego de Ávila, destacó que, pese a las condiciones actuales del país, este verano se vivirá con un sello diferenciador.

Las actividades se organizarán desde las comunidades, con un rol protagónico de la Red Juvenil Comunitaria, que propondrá espacios culturales, deportivos, recreativos y visitas a lugares históricos.

Machado también adelantó que durante la temporada se celebrarán fechas significativas como el aniversario del Asalto a los Cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el Día de los Niños y de la Juventud.

Además, se conmemorará el centenario del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro Ruz, lo que añade un valor histórico y cultural a las festividades.

El programa del verano 2026 contempla una amplia gama de propuestas que incluyen al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (Inder) e iniciativas culturales como Musicavila.

También se sumarán diversas ofertas del comercio y la gastronomía, para que cada jornada esté repleta de actividades para compartir en familia y con amigos.

Con esta inauguración, el municipio cabecera de Ciego de Ávila da un paso adelante en la promoción de la cultura y el esparcimiento, reafirmando su compromiso con el bienestar y la alegría de su pueblo durante los meses estivales.