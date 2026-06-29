Heroína y Héroes del Trabajo en Congreso obrero

La sesión de clausura de la cita sindical desde Ciego de Ávila, por el sistema de videoconferencia, estuvo presidida por los principales dirigentes del Partido y el Gobierno en el territorio

Verania Felicia Hernández Peláez, Renán Cabrera Franco y Publio Antonio León Pereira, Heroína y Héroes del Trabajo de la República de Cuba, encabezaron la representación de la clase obrera de la provincia de Ciego de Ávila, en la sesión de clausura del 22 Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

La trayectoria del trío es de excelencia. La dama fue diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, trabajadora internacionalista y multilaureada en la gestión de la innovación, por el Departamento de Suelos y Fertilizantes, de la agricultura no cañera.

Renán, al volante de una combinada KTP2, derribó 80 millones de arrobas de caña, en campos de la Unidad Básica de Producción Cooperativa Arabal, de la Empresa Azucarera Enrique Varona, del municipio de Chambas.

Y Publio, pailero durante casi medio siglo en la otrora fábrica de azúcar Orlando González, del territorio de Majagua, después de jubilarse, continúo su labor al frente de una brigada de pailería por varios ingenios azucareros.

La plenaria conclusiva de la magna cita del movimiento sindical cubano, estuvo presidida en tierra avileña, por Julio Heriberto Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba; Alfre Menéndez Pérez, gobernador provincial y otros dirigentes.

Tomado de Invasor