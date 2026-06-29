Ciego de Ávila adopta medidas en relación con los parques fotovoltaicos

En medio de uno de los peores momentos de la crisis electroenergética que afronta Ciego de Ávila, la Empresa Eléctrica provincial adoptó una nueva medida desde este sábado 27 de junio: utilizar, desde las 10:00 de la mañana y hasta las 4:00 de la tarde, la energía que producen los parques fotovoltaicos instalados en el territorio sin consumir del Sistema Nacional.

Ciego de Ávila cuenta con nueve parques solares capaces de generar hasta 108 megawatts (MW). Esa cifra es insuficiente para cubrir la demanda diaria, de unos 130 MW, explicó a Invasor el director técnico de la mencionada empresa, Carlos Luis Fernández Arencibia.

Durante este sábado, la entrega máxima de los parques solares fotovoltaicos fue de 54.5 MW. No hubo una mayor generación a causa de la nubosidad, apuntó Fernández Arencibia. Los parques de mayor potencia apenas generaron hasta 16 MW.

De esos nueve parques solares fotovoltaicos, cuatro son de 21.8 MW. El primero se instaló en el poblado de Grego, perteneciente al municipio cabecera; luego fueron montados uno en Carolina (municipio de Venezuela), otro en el polo agropecuario La Cuba y el último en Nereida, Morón.

Según el directivo, todas las instalaciones funcionan a plenitud. Sin embargo, en abril pasado este medio publicó que operaban con limitaciones, debido a que las irregularidades en la entrega de energía podrían provocar un colapso del Sistema Eléctrico Nacional. En esa ocasión, el propio Fernández Arencibia señaló que el parque solar fotovoltaico Cruce de la Trocha, ubicado en Grego, aportaba 10 MW.

A pesar de que la medida busca paliar la situación, en el horario nocturno la provincia continuará en el “máximo apagable”, como ha permanecido desde hace más de un mes. Hasta la fecha, los apagones superan las 20 horas diarias y el servicio eléctrico apenas suma una hora y media.

Tomado de Invasor