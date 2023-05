Adoptan acciones para el uso racional del agua en Ciego de Ávila

Una serie de medidas se adoptan o se valora su próxima implementación en Ciego de Ávila a favor del uso racional del agua, en medio de un contexto inmediato en que las lluvias han tenido mayor presencia, pero no por ello se debe descuidar el ahorro del vital recurso.

Entre las acciones adoptadas para no agravar el descenso de los acuíferos en estado desfavorable está el reajuste al 80 por ciento del balance de agua de las entidades que se ubican en esas zonas de mayor peligro, pero debido a las carencias de recursos para la preparación de tierras la demanda del líquido está por debajo de la mitad, señalan especialistas de la Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos.

La mitigación o eliminación de vertimientos de cisternas de edificios multifamiliares en la cabecera provincial es otro de los asuntos a enmendar. Se trataría entonces de darle una solución integral desde el abasto y saneamiento, aunque no esté previsto en los planes.

Sobre el tema, Hiorvanys Espinosa Pérez, coordinador de programas y objetivos del gobierno provincial avileño, dijo que se deben definir las fuentes de financiamiento para acometer estas labores, entre las que puede estar la contribución territorial para el desarrollo local (conocido también como el uno por ciento).

Las empresas de la Vivienda y de Acueducto y Alcantarillado estarán a cargo de ejecutar, de conjunto, el programa que se pretende lo más integral posible. “Se trabajará por prioridades a partir de donde aparezcan las mayores dificultades, no se solucionará todo de una vez, pero sí una parte”, comentó Espinosa Pérez.

Una parte para nada despreciable, teniendo en cuenta los miles de litros de agua que se derrochan a diario en cisternas como las de los edificios de nueve plantas del Reparto Vista Alegre, por ejemplo, que luego no llegan a otros clientes. El bombeo representa gastos por concepto de electricidad y de productos químicos.

En la inspección se detectó que no todos estos reservorios de agua comunitarios disponen de válvulas o de boyas para evitar su desborde; no obstante, también inciden cuestiones más subjetivas, como su no cerrado una vez llenos.

Poner en funcionamiento o pruebas al lazo hidráulico Sur-Norte del acueducto de la ciudad de Ciego de Ávila es otra de las acciones a seguir para paliar el déficit de abasto de las fuentes, en caso de darse esa situación.

De igual manera, pero más al mediano plazo, se pretende la desconexión de la conductora, desde Ruspoli hasta el norte de la urbe avileña, de los poblados ubicados en esa ruta. Esta acción se implementará una vez se realice el cambio de matriz energética a partir de bombeo solar fotovoltaico o híbrido para las pequeñas fuentes que los abastecen.

Alden Hernández (Invasor)