Alertan en Primero de Enero sobre las consecuencias del robo de aceite dieléctrico en los transformadores

Tras la sucesión de dos hechos delictivos desde principios de 2026 hasta la fecha, que dejan al descubierto los peligros del robo de aceite dieléctrico en los transformadores, las autoridades políticas, de gobierno y de la Empresa Eléctrica alertan sobre la necesidad de elevar la prevención en Primero de Enero.

La sustracción del producto se materializó en las localidades de Vila y Montoto —ambas enclavadas en unidades productoras— hechos tras los cuales arribaron jornadas de apagón total, dada la escasa disponibilidad del líquido que evita el sobrecalentamiento del equipo.

En un intercambio con militantes del Partido Comunista de Cuba en predios violeteños, Daimy Zamora Arteaga, primera secretaria de dicha organización en el municipio, exhortó al incremento de la vigilancia en los barrios donde radican estos componentes indispensables para garantizar el fluido eléctrico, cuando en ese entonces individuos inescrupulosos extrajeron alrededor de 200 litros de uno de estos transformadores ubicado en Vila, donde se afectaron las viviendas colindantes y la Unidad Empresarial de Base avícola.

El más reciente suceso, el de Montoto, elevó la cantidad a más de 1000 litros de aceite dieléctrico que ocasionó afectaciones a casi 200 clientes, según precisó Miguel Ángel Chamorro Pereira, jefe de operaciones de la Organización Básica Eléctrica (OBE) en el municipio.

El especialista reconoció la labor integral del sector eléctrico junto a las fuerzas del Ministerio del Interior y las organizaciones de masas en aras de cuidar los transformadores, cuyo déficit en la Isla impide la rápida reposición, ante la pérdida por robo o rotura, debido a la ausencia del aceite dieléctrico.

Como parte de las acciones implementadas para prevenir nuevos incidentes y garantizar la protección de los equipos, la Empresa Eléctrica de Primero de Enero reforzó las medidas de seguridad en la subestación de 33 kV de la comunidad de Montoto, la cual ahora cuenta con cuatro custodios encargados de velar por la seguridad del lugar.

Aunque se priorizan acciones, tales como la aprobación de una plantilla suficiente de custodios acorde con las subestaciones más vulnerables por la lejanía, deben primar los análisis acerca de las causas de estos hechos delictivos y la estrategia de divulgación sobre los efectos nocivos, incluso para la vida de los infractores, y las secuelas de los usos no autorizados, del aceite dieléctrico también, para los receptadores que le dan vida a este mercado ilegal.

Tomado de Invasor