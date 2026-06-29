Inicia el verano 2026 en Morón

La ciudad de Morón inauguró oficialmente la temporada de verano 2026 este sábado con una jornada cultural y recreativa en la Calle Martí, entre Callejas y Serafín Sánchez.

La actividad, organizada bajo el lema “Verano con mi Gente”, fue coordinada por la Dirección de Cultura Municipal y el Instituto de Deporte y Recreación (INDER), con el respaldo de otras entidades locales.

Durante la mañana, los instructores de arte de la Casa de Cultura presentaron muestras de música, artes visuales y danza, mientras que el Circo Infanto-Juvenil Rayitos de Sol deleitó al público con su repertorio de acrobacias.

Una de las novedades de la jornada fue la participación de la Biblioteca Municipal y la Librería La Moderna Poesía, que instalaron puestos con oferta de libros de diversos géneros, así como materiales escolares y de oficina, con el objetivo de fomentar la lectura y facilitar el acceso a útiles básicos durante el período vacacional.

Los artesanos locales también ocuparon un espacio destacado, con la exposición y venta de sus creaciones, lo que permitió visibilizar el trabajo de los oficios manuales en el municipio.

Por su parte, el INDER aportó actividades físico-recreativas y juegos participativos para garantizar opciones de esparcimiento a los niños y jóvenes durante el verano.

El arranque de la temporada estival se da en un escenario complejo para el país. Cuba atraviesa una crisis energética que ha provocado apagones prolongados en varias provincias, junto a un déficit significativo de combustible que afecta el transporte de pasajeros y la movilidad de los colectivos artísticos y deportivos.

En este contexto, el encuentro del sábado constituyó el acto de apertura de un programa de actividades que se extenderá a lo largo del verano, con el propósito de ofrecer opciones recreativas y culturales a la población moronera, pese a las restricciones materiales vigentes.

La alianza entre las instituciones culturales, deportivas y educativas busca garantizar la continuidad de las propuestas comunitarias durante los meses de julio y agosto.