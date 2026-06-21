Arte para papá, en Ciego de Ávila

Más de una veintena de artistas artesanos comercializan sus obras en todo el bulevar avileño con motivo del Día de los padres

Con el pretexto de agasajar a los padres en su día, este tercer domingo de junio de 2026, el Fondo Cubano de Bienes Culturales (FCBC) ha vuelto a volcarse a una de sus mayores contribuciones,la comercialización del arte utilitario en la ciudad de los parques con la feria Arte para papá.

Cada año, los artesanos artistas de la filial avileña, junto a otros de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), se suman a esta iniciativa que, desde todo el país, agasaja fechas trascendentales como el día de las madres, con una expo feria que aglutina a los artesanos tanto de la piel como de la madera, el barro, y lo textil.

El bulevar avileño se ha visto en días festivos de junio lleno de mesas en sus portales para la venta de los regalos manufacturados con exquisitez y total sentido de la estética utilitaria con rúbricas alegóricas a la abnegación de los padres y el regocijo del resto de la familia por tenerlos.

Más de 20 artistas artesanos están representados en esta feria que auna no solo lo bello, lo casi perfecto estructuralmente, sino, también, aquello que resulta útil en el hogar y no solo como aditamento de los padres.

Sombreros en diferentes materiales, tazas y delantares de cocina, almohadas, toallas bordadas con frases alegóricas, porta móviles y sostenedores de copas y botellas, candelabros, cintos y carteras de cuero, son solo algunos de los regalos que cualquiera puede llevarse a casa como obsequio refinado y de valor agregado.

Trabajadores del FCBC aseguran a Invasor que esta feria es una de las más esperadas por el pueblo avileño, junto con la del Día de las Madres, porque la gente sabe que aquí encuentra el regalo exclusivo, no industrial, con aires de grandeza y autenticidad, a precios relativamente accesibles.

La tienda de los regalos y La Figura, son el epicentro de esta feria temática y hasta bien entrada la tarde, los avileños pueden pasar a comprar el regalo de su gusto y medida; así como en los diferentes puntos móviles de venta a todo lo largo del bulevar.

En comparación con otros años, este suceso comercial y cultural, se ha visto marcado por las inclemencias económicas, las crisis agrabadas por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano a la Isla, así como por la pobre participación de algunos artistas y artesanos.

Tomado de Invasor