Mundávila 2026 apuesta por un mundo mejor

Estudiantes universitarios avileños simulan los retos de la diplomacia global en Mundávila 2026

Arrancó en la Universidad de Ciego de Ávila (UNICA) una nueva edición de Mundávila, el modelo de Naciones Unidas que cada año convierte a un grupo de estudiantes en delegados de 20 países. Jóvenes de Derecho, Turismo, Pedagogía e Ingenierías, de primero a cuarto año, cambian por unos días la libreta de apuntes por la carpeta del delegado. Debaten las agendas de bloques que van de Asia a América, con las reglas estrictas del multilateralismo, y no pierden de vista defender la postura de Cuba en cada tema que se discute.

En esta primera sesión de aprobó por votación de 15 a favor y 3 en contra de una resolución que consolida la cooperación internacional en temas de derechos humanos y su protección. Todo esto bajo el amparo intelectual y el conocimiento especializado de la carta de la ONU y el espíritu de justicia de Viena.

Llegar a esa mesa no es automático. Kevin Marcos Galbán Pérez, secretario general del modelo, contó que después de la convocatoria los interesados pasan semanas de preparación y varias evaluaciones que van filtrando a quienes mejor manejan la oratoria, la negociación y la argumentación política. Pocos llegan a la sesión final sin haber pasado por ahí.

Este año las comisiones giraron alrededor de órganos centrales del sistema de Naciones Unidas. La primera jornada cerró con los debates del Consejo de Derechos Humanos y el Consejo Económico y Social. Para el cierre se prepara un simulacro de la Asamblea General, donde los bloques representados intentarán negociar y aprobar resoluciones conjuntas, como ocurre, a otra escala, en Nueva York.

El modelo avileño nació en 2021 y hoy es parte de un circuito nacional de doce modelos activos, con sedes en universidades de La Habana, Pinar del Río, Artemisa y Las Villas. Cada curso pierde delegados por la graduación y suma otros nuevos. Aun así, el grupo organizador ha logrado mantener el método y el pulso del evento de una edición a otra, algo que no siempre es fácil con tanto relevo.

Entre sesión y sesión también hubo espacio para respirar. El comité organizador sumó este año a la Asociación Hermanos Saíz (AHS) en Ciego de Ávila como uno de los patrocinadores del evento, junto a la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), y entre las dos organizaciones programaron noches de esparcimiento y muestras artísticas: el mismo estudiante que minutos antes defendía una resolución sobre derechos humanos terminaba cantando o bailando con sus «colegas diplomáticos» de otra delegación.

La presencia de la AHS no es un detalle menor. La asociación reúne a los jóvenes creadores de la provincia, y su acercamiento a un evento como Mundávila abre una vía directa entre el mundo universitario y el movimiento artístico avileño, dos circuitos que muchas veces caminan por separado.

Según declaraciones de Alejandro Quiñones, presidente de la Ahs en la provincia, esta alianza de trabajo es parte, además, de la celebración por el 40 aniversario de creada la Ahs, así como la posibilidad de aunar fuerzas entre la juventud universitaria y la artística en pos de la justicia en un mundo mejor. Agrega el actor del guiñol Polichinela, “también la universidad nos ha tributado con creadores y artistas que a lo largo del tiempo han formado parte de esta organización y han crecido en ella gracias a esta alianza que permite activades, tertulias, conciertos, acciones comunitarias, tanto en la sede académica como en la Casa del Joven Creador. Para nosotros es motivador que los jóvenes avileños con actitudes artísticas y una obra realizada, sienta que la Ahs también puede ser su casa, su espacio vital y para eso también trabajamos”.

Además de la vanguardia artística se le suma al convite diplomático emprendedores jóvenes de la provincia como Hanny, el arte de imprimir; Gloriari, Islazul, Aquávila, entre tantos otros.

Tomado de Invasor